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Євросоюз розглядає сценарії дій на випадок розвалу Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Євросоюз розглядає сценарії дій на випадок розвалу Росії
фото: Pixabay

ЄС допускає різні варіанти розвитку подій і не сподівається на раціональний підхід російських керівників

Європейський союз не просто стежив за спробою «вагнерівців» здійснити переворот у Росії, а й давно розглядає сценарії дій євроблоку у разі розпаду РФ. Про це в ефірі «Свобода Live» заявив представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

«У ЄС вже тривалий час дискусія йде щодо вироблення сценаріїв дій ЄС, держав-членів у випадку, у тому числі, і розпаду Росії. І, звичайно, ця війна, якщо чомусь навчила Євросоюз – звичайно, вона згуртувала, мобілізувала ЄС, але й також навчила діяти проактивно, розглядати різні варіанти розвитку подій і не сподіватися на раціональний підхід, на розум російських керівників. Тобто вони на сьогодні розуміють, що від Росії можна сподіватися чого завгодно і відбутися там може все, що завгодно», – наголосив посадовець.

Крім того, він прокоментував інформацію про таку саму підготовку з боку уряду Великої Британії. Раніше низка британських чиновників зазначала, що успіх Пригожина, можливо, був би для Заходу ще гіршим сценарієм, аніж провал заколоту.

Ченцов вважає, що нинішні події в Росії – це ознака слабкості.

«...Це деградація російського суспільства, російської держави, що призвело до цієї військової агресії. І зараз той вітер, який посіяла Російська Федерація і її керівництво, у вигляді вже бурі повертається в саму Росію», – заявив дипломат.

Нагадаємо, 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Теги: Європейський союз росія держпереворот

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