Європейська організація з ядерних досліджень припиняє роботу з РФ та Білоруссю

Термін дії договору з РФ спливає у грудні 2024 року, з Білоруссю – у червні того ж року

Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН) вирішила повністю припинити співпрацю з Росією та Білоруссю після закінчення терміну контракту у 2024 році. Таке рішення ухвалено у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну за сприяння Білорусі, повідомляється на сайті організації.

«ЦЕРН була створена після Другої світової війни, щоб об'єднати нації та людей для мирного заняття наукою. Держави-члени зазначили, що основні цінності Організації завжди ґрунтувалися на транскордонній науковій співпраці як рушійній силі світу, і підкреслили, що агресія однієї країни проти іншої суперечить цим цінностям.

Рада заявила про те, що має намір припинити дію угод ЦЕРН про міжнародне співробітництво з Російською Федерацією та Республікою Білорусь після закінчення терміну їхньої дії у 2024 році», – йдеться у заяві.

В організації також підкреслили, що уважно стежитимуть за ситуацією і зроблять «будь-які подальші дії».

Зазначається, що угоди з ЦЕРН підписуються на п'ять років і автоматично продовжуються на той же період, якщо одна із сторін не надішле письмову заяву про припинення співпраці не менше ніж за шість місяців до закінчення терміну контракту. Термін дії договору з РФ спливає у грудні 2024 року, з Білоруссю – у червні того ж року.

Нагадаємо, у квітні Росія випустила ракети у бік Південноукраїнської АЕС. Міністерство оборони Японії передасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту, а також дрони в межах допомоги для протистояння російській збройній агресії.

Крім того «Росатом» відправив своїх спеціалістів-ядерників на Запорізьку АЕС.

Раніше дві ракети пролетіли над Запорізькою АЕС.

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