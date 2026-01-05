Кадиров призначив 20-річного сина віцепрем'єром Чечні

Ахмат Кадиров, який є міністром з фізкультури, буде виконувати обов'язки заступника глави уряду

Очільник Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 20-річного сина Ахмата виконувачем обов'язки віцепрем'єра Чеченської Республіки. Одночасно він збереже посаду міністра з фізичної культури і спорту. Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис соратника Путіна.

Крім того, виконувачем обов'язки заступника голови уряду Чечні призначено міністра регіону з національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації було призначено Ахмеда Дудаєва.

Кадиров наголосив, що обидва призначенці «мають великий управлінський досвід, цілу низку виняткових професійних якостей, системний підхід до роботи і високу відповідальність», а також «глибоко розуміють свої напрямки і вже зробили значний внесок у розвиток республіки».

Варто зазначити, що діти та родичі Кадирова регулярно призначаються на важливі посади в Чечні та отримують високі регіональні нагороди. Дочку Рамзана Кадирова Хадіжат, наприклад, у віці 24 років було призначено першою заступницею керівника адміністрації глави і уряду Чечні.

Ахмат Кадиров у 18 років став заступником міністра спорту Чечні і міністром у справах молоді, а також президентом футбольного клубу «Ахмат». Адам Кадиров, ще один син Кадирова, в 16 років став «начальником відділу забезпечення безпеки» свого батька і куратором батальйону імені шейха Мансура, яке воює проти України.

Згодом Рамзан Кадиров призначив його куратором Російського університету спецпідрозділу імені Володимира Путіна в Гудермесі.

Нагадаємо, у вересні 2025 року з'явилася інформація, що здоров'я голови Чечні Рамзана Кадирова стрімко погіршується. Йому важко пересуватися і змушений використовувати сечоприймач.