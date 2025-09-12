Головна Світ Політика
Майже не керує Чечнею. ЗМІ розкрили дані про стан здоров’я Кадирова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Кадиров неодноразово ігнорував рекомендації медиків і займався самолікуванням
фото: novayagazeta

ФСБ стежить за станом здоров'я Кадирова

Здоров'я голови Чечні Рамзана Кадирова стрімко погіршується. Йому важко пересуватися і змушений використовувати сечоприймач. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на novayagazeta.

1 вересня телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опублікував фрагмент офіційної зйомки візиту глави Чечні до грозненського Центру освіти і супроводив його таким коментарем: «За словами нашого джерела, він не міг ходити. Зовсім. Рівно кілька кроків зробити не виходило. Стояв теж з великими труднощами. Постійно потрібна була допомога».

У матеріалі йдеться, що перший з початку місяця сюжет з особистою участю Кадирова чеченське телебачення показало 4 серпня. Разом з мером Грозного глава Чечні інспектував хід будівництва декількох міських об'єктів, включаючи, напевно, найважливіший на цей час для Кадирова і наймасштабніший на Північному Кавказі проєкт з комерційного житлового будівництва – мікрорайон імені Путіна.

Кортеж Кадирова в цей день приїхав на об'єкти вже ближче до вечора. За кермом машини, в якій перебував глава Чечні, був мер Грозного Хас-Магомед Кадиров, сам Рамзан сидів на пасажирському місці. Хоча Кадирова, як правило, завжди знімають кілька операторів, кадри, як він виходить і сідає в машину, в остаточний монтаж сюжету давно вже не потрапляють. З близького ракурсу главу Чечні показують строго по груди, а в повний зріст – тільки здалеку.

Статичні кадри, на яких Кадиров майже не рухається, частіше потрапляють у фінальний монтаж, ніж ті, де глава Чечні оглядає об'єкти. І здебільшого камера в цей момент звернена або на співрозмовника Кадирова, або на будівництво. Але навіть за ті кілька секунд, коли главу Чечні хоч здалеку, але показують у русі, можна помітити, що ходить він дуже повільно, у нього змінилася хода, а рухи стали скутими.

Що відомо про здоров'я Кадирова

Зазначається, що за останній рік глава Чечні дуже сильно схуд. Наразі він віддає перевагу мішкуватим штанам і довгим, до середини стегна, вільним спортивним кофтам або сорочкам. Видання пояснює це проблемами зі здоров'ям.

Зокрема, ФСБ стежить за станом здоров'я Кадирова, збираючи інформацію через своїх агентів у близькому оточенні глави Чечні. Робиться це в тому числі і тому, що Кадиров неодноразово порушував приписи лікарів у Москві, або нехтував ними і займався самолікуванням, яке вже кілька разів доводило його до кризових ситуацій.

«Кадиров ще зовсім не старий. Йому дуже складно змиритися зі своєю хворобою і з тими обмеженнями, які передбачає лікування, – сказало джерело. – Його хвороба невиліковна і прогресує, хоча він отримує настільки висококваліфіковану допомогу, наскільки це в Росії можливо. Але супутні побічні ефекти – дуже важкі і, якщо не слухатися лікарів, вони можуть вбити швидше, ніж основне захворювання. Кадирову регулярно проводять діаліз, весь його робочий графік тепер «танцює» від цієї процедури. Але в лютому була чергова криза, після чого йому поставили нефростому (дренаж, який допомагає виводити з нирок сечу, – «Главком»)».

Раніше поплічник російського диктатора Володимира Путіна голова Чечні Рамзан Кадиров відреагував грою в шахи на інформацію про те, що він має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Теги: Чечня Рамзан Кадиров

