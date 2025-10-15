Путін «списав» Кадирова: експерт пояснив, чому чеченський глава вже не потрібен РФ

Кадиров більше не потрібен Кремлі для пропаганди та в інформаційному полі: аналітик пояснив причини

Роль Рамзана Кадирова у політичній системі Росії вичерпана. За словами громадського діяча і аналітика із питань Чечні Муса Ломаєва, Москва поступово «вичавлює» главу Чечні з владного поля, готуючи повну заміну чеченського впливу на суто російський – націоналістичний. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Муси Ломаєва.

Ломаєв зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія перетворилася на іншу державу – агресивну, із жорсткою націоналістичною ідеологією. «До початку великої війни це була одна Росія. Після початку – зовсім інша. У ній зростає націоналістичний рух, який не сприймає нічого, крім «русского». І в цій реальності Кадиров як чиновник з особливим статусом абсолютно не вписується», – пояснив Ломаєв.

Аналітик наголошує, що Кадиров виконав усі завдання, які Кремль ставив перед ним після другої чеченської війни, а саме повне підкорення Чечні Москві, створення лояльної до Кремля вертикалі влади, ліквідація будь-якого спротиву та участь у політичних та кримінальних операціях Кремля. «Проєкт завершено, контракт закінчено. Тепер Росія вирішує, що робити з самим Кадировим», – сказав Ломаєв.

За даними Ломаєва, на території республіки нині розміщено 150-тисячне угруповання російських військових, яке фактично контролює регіон. «Чечня покорена. Тепер етап повної русифікації. Москва більше не потребує особливого статусу Кадирова, а кошти, які раніше спрямовувалися на Чечню, тепер потрібні на фронті проти України», – зазначив Ломаєв.

Після інциденту зі збиттям азербайджанського літака Ломаєв стверджує, що в Грозний прибув глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін із «особливими вказівками» для Кадирова.

«Бастрикін поставив його на місце – сказав, що господарі тут вони, а не він. І якщо Кадиров не зрозуміє, йому швидко покажуть дорогу, як колись його батьку», – наголосив Ломаєв.

Після цього чеченський лідер на кілька місяців зник з ефірів – йому заборонили виступати та коментувати політичні події. «Кадиров намагається вивезти своїх дітей за кордон, аби вони могли спокійно дожити свій вік», – повідомив аналітик.

Ломаєв вважає, що останні конфлікти навколо перейменувань населених пунктів і пропагандистські кампанії проти Чечні – це частина плану з дискредитації Кадирова. «Його намагаються зробити токсичним у російському суспільстві, показати, що його спадщина – це щось негативне. Це частина процесу усунення», – каже він.

За словами Муси Ломаєва, Кадиров для Путіна відпрацьований матеріал. Він виконав свою функцію – допоміг знищити чеченський опір і утвердити «вертикаль влади». Тепер же, коли Росія воює з усім світом і сповідує відверто імперську ідеологію, місця для «особливих регіонів» і «особливих правителів» більше немає.

«У 2025 році Кадиров для російської політики закінчився», – підсумував Ломаєв.

Нагадаємо, у російському державному інформаційному просторі розпочалася безпрецедентна кампанія проти лідера Чечні Рамзана Кадирова, який донедавна вважався недоторканною фігурою. Наїзд державної пропаганди став наслідком його недавнього конфлікту з депутатом Держдуми, генералом Володимиром Шамановим. Російська пропагандистка Надана Фрідріхсон в ефірі фактично назвала Кадирова зрадником та сепаратистом, публічно порушивши багаторічне табу на обговорення його минулого.