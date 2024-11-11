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Кандидат у канцлери ФРН заявив про готовність до діалогу з Путіним

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Кандидат у канцлери ФРН заявив про готовність до діалогу з Путіним
Фрідріх Мерц заявив про свої наміри щодо Путіна
фото із відкритих джерел

Фрідріх Мерц провести розмову із російським диктатором Володимиром Путіним, але за певних умов

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов. Про це повідомив німецький журнал Stern.

«Якщо для цього буде привід та в колі європейських і трансатлантичних партнерів буде досягнуто згоди, то, зрозуміло, так», – заявив німецький політик.

Крім того, Мерц уточнив, що готовий висунути Москві ультиматум про припинення бойових дій в Україні і, якщо цього не буде зроблено протягом 24 годин, він поставить Києву крилаті ракети Taurus і дозволить бити ними в глиб території РФ.

Нагадаємо, голова партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріх Мерц назвав нинішнього канцлера Олафа Шольца «кульгавою качкою» та закликав прискорити організацію виборів після розпаду коаліційного уряду.

Зазначається, що Мерц, який є фаворитом напередодні ймовірних дострокових виборів у Німеччині, повідомив, що хоче укласти нові домовленості з новообраним президентом США Дональдом Трампом для посилення міжнародного впливу Берліну. Він наголосив на важливості для Німеччини активніше відстоювати свої інтереси на світовій арені.

До слова, в уряді Німеччини відбуваються значні політичні ротації. Обов'язки Крістіана Лінднера, звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, візьме на себе віце-канцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек.

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Теги: росія Німеччина путін партії політика Фрідріх Мерц

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