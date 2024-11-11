Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Кульгава качка». Лідер німецької опозиції різко висловився про Шольца та закликав до виборів

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Кульгава качка». Лідер німецької опозиції різко висловився про Шольца та закликав до виборів
«Нам бракує послідовності у формулюванні та захисті власних інтересів, і цей підхід необхідно змінити», ‒ зазначив Мерц
фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Мерц звинуватив чинний уряд Шольца у «політичному прорахунку» через підтримку на виборах США Камали Гарріс

Голова партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріх Мерц назвав нинішнього канцлера Олафа Шольца «кульгавою качкою» та закликав прискорити організацію виборів після розпаду коаліційного уряду. Про це він заявив у інтерв’ю виданню Stern, передає Bloomberg.

Зазначається, що Мерц, який є фаворитом напередодні ймовірних дострокових виборів у Німеччині, повідомив, що хоче укласти нові домовленості з новообраним президентом США Дональдом Трампом для посилення міжнародного впливу Берліну. Він наголосив на важливості для Німеччини активніше відстоювати свої інтереси на світовій арені.

«Нам бракує послідовності у формулюванні та захисті власних інтересів, і цей підхід необхідно змінити», ‒ зазначив Мерц. За його словами, прагматичні домовленості мають бути вигідними для обох сторін, і він припускає, що Трамп охарактеризував би це як «угоду».

Мерц також звинуватив чинний уряд Шольца у «політичному прорахунку» через підтримку на виборах кандидата від Демократичної партії Камали Гарріс, що, на його думку, може ускладнити відносини з новою адміністрацією США.

«У Трампа хороша пам’ять. Нинішній уряд втратить довіру нової американської адміністрації, а Шольц фактично вже перебуває в статусі кульгавої качки», ‒ зауважив німецький політик.

Політик додав, що консультувався з людьми, які «добре знають Трампа», і вважає, що прямий та чіткий підхід є оптимальним у діалозі з республіканцем.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц поговорив по телефону з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це повідомив журналістів уночі проти понеділка речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

Як відомо, в уряді Німеччини відбуваються значні політичні ротації. Обов'язки Крістіана Лінднера, звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, візьме віце-канцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек. Про це пише Bild. Зазначається, що уряд країни залишать чотири міністри від ВДП, їх місця до подальших розпоряджень Шольца займуть представники «Зелених».

Читайте також:

Теги: Німеччина міністр Фрідріх Мерц Олаф Шольц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З кожним роком у Німеччині стає менше молочних ферм, а ціна молочної продукції росте
У Німеччині ціна на вершкове масло побила рекорд
18 жовтня, 18:38
Нідерланди передають Україні дрони
Нідерланди передадуть Україні розвідувальні дрони на суму більше €42 млн
19 жовтня, 07:15
Навчання НАТО
ВМС України вперше взяли участь у масштабних навчаннях НАТО
21 жовтня, 22:35
Кулеба про реакцію батьків на своє звільнення: «Це батьки, для них дитина завжди найкраща»
Кулеба розповів, як його звільнення з уряду травмувало його батьків
22 жовтня, 17:48
Іран готується до війни
Іран готується до війни з Ізраїлем, але хоче уникнути її – NYT
25 жовтня, 07:10
Уряд Швеції схвалив новий пакет допомоги Україні
Швеція передає Україні новий пакет військової допомоги
29 жовтня, 01:01
Глобальний державний борг досяг рекордних 97 трильйонів доларів у 2023 році
Саудівська Аравія назвала головний ризик для світової економіки у 2025 році
1 листопада, 07:28
Пентагон заявив, що Україні не вистарчає солдатів
Пентагон вважає, що Україні для ведення війни вистачить солдатів максимум ще на рік – NYT
1 листопада, 23:22
38-річний українець загинув внаслідок ДТП у Німеччині
У Німеччини автомобіль збив українця-евакуаторника на смерть
2 листопада, 14:17

Політика

Противники Трампа чекають на помсту після його повернення до Білого дому – NYT
Противники Трампа чекають на помсту після його повернення до Білого дому – NYT
«Кульгава качка». Лідер німецької опозиції різко висловився про Шольца та закликав до виборів
«Кульгава качка». Лідер німецької опозиції різко висловився про Шольца та закликав до виборів
Білий дім повідомив, як Байден планує підтримувати Україну до кінця каденції
Білий дім повідомив, як Байден планує підтримувати Україну до кінця каденції
CNN розкрив плани Маска на посаду в Білому домі
CNN розкрив плани Маска на посаду в Білому домі
Сирський назвав актуальну мету Сил оборони на Курщині
Сирський назвав актуальну мету Сил оборони на Курщині
У Московській області розвідка спалила штурмовий гелікоптер Мі-24 (відео)
У Московській області розвідка спалила штурмовий гелікоптер Мі-24 (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
47K
Маск учергове оскандалився через публікацію про Україну
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2024
26K
Росіянин, який воює у 3-й штурмовій бригаді, звернувся до українців
14K
Актор та керівник головного столичного театру звернувся до українців за кордоном
3924
«Лавочка закриється». Фахівець зі зв'язку та РЕБ попередив українських виробників дронів про нові виклики на території РФ

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 08:59
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 11 листопада
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулися на Покровському напрямку – ISW
Сьогодні, 05:30
У Києві повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 04:53
Шольц обговорив з Трампом відновлення миру в Європі
Сьогодні, 02:22
На окупованих територіях росіяни вводять обов’язкову заміну автомобільних номерних знаків
Сьогодні, 01:52

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua