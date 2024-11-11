«Кульгава качка». Лідер німецької опозиції різко висловився про Шольца та закликав до виборів

«Нам бракує послідовності у формулюванні та захисті власних інтересів, і цей підхід необхідно змінити», ‒ зазначив Мерц

Мерц звинуватив чинний уряд Шольца у «політичному прорахунку» через підтримку на виборах США Камали Гарріс

Голова партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріх Мерц назвав нинішнього канцлера Олафа Шольца «кульгавою качкою» та закликав прискорити організацію виборів після розпаду коаліційного уряду. Про це він заявив у інтерв’ю виданню Stern, передає Bloomberg.

Зазначається, що Мерц, який є фаворитом напередодні ймовірних дострокових виборів у Німеччині, повідомив, що хоче укласти нові домовленості з новообраним президентом США Дональдом Трампом для посилення міжнародного впливу Берліну. Він наголосив на важливості для Німеччини активніше відстоювати свої інтереси на світовій арені.

«Нам бракує послідовності у формулюванні та захисті власних інтересів, і цей підхід необхідно змінити», ‒ зазначив Мерц. За його словами, прагматичні домовленості мають бути вигідними для обох сторін, і він припускає, що Трамп охарактеризував би це як «угоду».

Мерц також звинуватив чинний уряд Шольца у «політичному прорахунку» через підтримку на виборах кандидата від Демократичної партії Камали Гарріс, що, на його думку, може ускладнити відносини з новою адміністрацією США.

«У Трампа хороша пам’ять. Нинішній уряд втратить довіру нової американської адміністрації, а Шольц фактично вже перебуває в статусі кульгавої качки», ‒ зауважив німецький політик.

Політик додав, що консультувався з людьми, які «добре знають Трампа», і вважає, що прямий та чіткий підхід є оптимальним у діалозі з республіканцем.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц поговорив по телефону з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це повідомив журналістів уночі проти понеділка речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

Як відомо, в уряді Німеччини відбуваються значні політичні ротації. Обов'язки Крістіана Лінднера, звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, візьме віце-канцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек. Про це пише Bild. Зазначається, що уряд країни залишать чотири міністри від ВДП, їх місця до подальших розпоряджень Шольца займуть представники «Зелених».