Стало відомо, коли можуть відбутись урядові зміни у Німеччині

Шольц має намір порушити питання про довіру уряду у грудні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу ARD заявив про те, що поставить на розгляд питання проведення вотуму довіри уряду до Різдва, яке у ФРН відзначається 25 і 26 грудня.

«Я ставитиму питання про вотум довіри перед Різдвом, для мене це зовсім не проблема, якщо всі сприймають це саме так», – наводить слова політика портал Tagesschau.

Шольц уточнив, що відійшов від своєї початкової пропозиції провести вотум 15 січня у зв'язку з нестабільною обстановкою в країні та гострою політичною кризою.

8 листопада лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц запропонував Шольцу винести на розгляд бундестагу питання довіри уряду найближчим часом. Він відзначив, що, відкладаючи цей процес, канцлер намагається покращити свої позиції у майбутній виборчій кампанії.

Нагадаємо, що в уряді Німеччини відбуваються значні політичні ротації. Обов'язки Крістіана Лінднера, звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, візьме віце-канцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек.

6 листопада Шольц заявив, що підніме в січні у бундестазі питання вотуму довіри уряду.

Також стало відомо, що більшість німців підтримують міністра оборони Бориса Пісторіуса, як кандидата на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини.

До слова, голова партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріх Мерц назвав нинішнього канцлера Олафа Шольца «кульгавою качкою» та закликав прискорити організацію виборів після розпаду коаліційного уряду.





