Північна Корея відправила РФ пілотів, які зможуть керувати винищувачами – Newsweek

Не виключено, що Росія, у якої є нестача пілотів, звернулася за допомогою до Північної Кореї

Минулого місяця Північна Корея відправила пілотів-винищувачів до Владивостока

Північна Корея відправила до Російської Федерації пілотів, які можуть літати на російських військових літаках. Про це повідомляє Newsweek.

Видання зазначає, що Північна Корея відправила до Росії не лише сухопутні війська, а й інші роди військ.

Ймовірно, минулого місяця Північна Корея відправила пілотів-винищувачів до Владивостока. Їх було відправлено не задовго до того, як з'явилась інформація щодо розгортання сухопутних військ КНДР 8 жовтня.

За даними Newsweek, така передислокація пілотів може бути пов'язаною з тренуваннями на російських бойових літаках, що постачаються до Північної Кореї. Але не виключено, що Росія, у якої наразі є нестача пілотів, звернулася за допомогою до Північної Кореї.

У разі підтвердження інформації, Росія стане першим місцем дислокації бойових пілотів Північної Кореї за кордоном з часів війни у В'єтнамі. Вони також діяли в Сирії та Єгипті під час війни Судного дня 1973 року.

Нагадаємо, у понеділок, 21 жовтня, південнокорейські ЗМІ заявили, що Сеул може відправити військових і розвідників до України після того, як Північна Корея направила війська для підтримки Росії у війні.

Раніше «Главком» повідомляв, що Північна Корея відправила на війну в Україну елітний підрозділ «бойових рабів».

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють із Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Тим часом Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці». А відповідну інформацію про війська у КНДР називали «безпідставними чутками».

До слова, Росія може відправити військових Північної Кореї на зимові штурми Покровська в Донецькій області чи на інші важливі ділянки фронту на сході України. Таку версію наводить The Guardian.