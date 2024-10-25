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Відправка солдатів до Росії відповідає міжнародному праву – МЗС Північної Кореї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відправка солдатів до Росії відповідає міжнародному праву – МЗС Північної Кореї
Дипломат заявив, що «чутки» про відправлення північнокорейських військ до Росії «нагнітають світові ЗМІ»
фото з відкритих джерел

Заступник міністра закордонних справ КНДР офіційно не підтвердив присутність північнокорейських військових на території Росії

Північнокорейське Міністерство закордонних справ вважає, що відправка солдатів до Росії, аби ті воювали проти України нібито відповідає міжнародному праву. Про це заявив заступник міністра закордонних справ КНДР у справах Росії Кім Чон Гю, повідомляє KCNA.

Заступник міністра закордонних справ КНДР прямо не підтвердив присутність північнокорейських військових на території Росії.

За словами Кім Чон Гю, він звернув увагу на «чутки» про відправлення північнокорейських військ до Росії, які «нагнітають світові ЗМІ». Посадовець додав, що МЗС Північної Кореї не займається справами Міноборони і «не вважає за потрібне підтверджувати це окремо».

«Якщо і є щось таке, про що говорять світові ЗМІ, то я думаю, що це буде акт, який би відповідав нормам міжнародного права. Очевидно, знайдуться сили, які захочуть описати його як незаконний, я думаю», – розповів чиновник.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, Bloomberg із посиланням на документи південнокорейської розвідки зазначає, що Північна Корея найближчим часом направить до Росії другу групу військ. Наразі перша група з 1,5 тис. елітних спецназівців проходить підготовку на Далекому Сході; вони прибули до порту Владивостока з 8 по 13 жовтня після першого візиту російських військово-морських суден у води КНДР з 1990 року. Як очікується, до Росії прибуде 10 тис. північнокорейських військових, наголошується в документах розвідки Південної Кореї.

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Теги: Північна Корея МЗС армія росія

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