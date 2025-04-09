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«Угода про корисні копалини». Зеленський розповів, що росіяни пропонують США

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Угода про корисні копалини». Зеленський розповів, що росіяни пропонують США
Зеленський: росіяни хочуть зняття санкцій з конкретних людей, які будуть стояти за тим чи іншим напрямком, наприклад, російських копалин
фото: Офіс президента України

Зеленський: росіяни запропонують американцям порожній документ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозиції Росії до Сполучених Штатів щодо корисних копалин які, за його словами, передаються через Кирила Дмитрієва, голову Російського фонду прямих інвестицій. Дмитрієв, як зазначив Зеленський, має зв’язки з країнами Близького Сходу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського, який 8 квітня провів закриту зустріч з іноземними та українськими журналістами.

За словами президента, представник Росії завдяки своїм зв’язкам з країнами Близького Сходу намагається вплинути на США.

«Росіяни пропонують через Дмитрієва. Ми вважаємо, що саме ця персона цим займається. Тому що він є керівником Російського фонду прямих інвестицій. У нього є зв'язки з Близьким Сходом, тому що є інвестування різних країн, включаючи великі країни Близького Сходу. Є ці зв'язки, є інвестування в Росію кількома країнами Близького Сходу. І завдяки цьому є відповідні зв'язки у цієї людини з керівниками інших держав. Або керівниками, або їх другими, третіми особами – близьким колом до керівництва тих чи інших держав. Завдяки цим речам вони пробують працювати і впливати на Америку. Як? Наприклад, ці країни можуть гарантувати, що з цією людиною можна мати справи. Друге, наприклад, тому що є якісь фінансові вже справи з цією людиною, яка була киянином, наскільки мені відомо. Окрім цього, у нього є відповідні зв'язки з американською стороною. Що руські роблять? Окрім того, що вони порожній документ запропонують американцям, просто щоб показати, що «з українцями складно, бо вони до кожної деталі чіпляються, а ми готові». Але ми точно розуміємо, що порожній він буде, тому що енергетику руські не віддадуть. Вони давно ці гроші крадуть від свого населення, давно сидять на всіх цих потоках, тому Америка це точно не отримає. А ось там, де немає технологій, а у них немає технологій щодо складних речей, багатовартісних – модернізації, видобутку того чи іншого – ось там вони можуть щось запропонувати. Але схема виглядає в тому, що все це веде до розблокування економічних відносин. Я би подивився на це глибше. Вони хочуть, наприклад, зняття санкцій з конкретних людей, які будуть стояти за тим чи іншим напрямком, наприклад, російських копалин, які вони їм запропонують», – розповів Зеленський.

Президент також звернув увагу на спроби Росії розблокувати економічні відносини через зняття санкцій з окремих осіб.

«Друга історія, на яку я б звернув увагу – заморожені активи. Це також нам зрозуміло, про що мова. Мало того, ми попередили європейців і, скажімо так, передали відповідні сигнали. Ми вважаємо, що вони розпочали через цю людину наступні кроки. Зняти заморозку активів вони не можуть. Але що вони можуть зробити? Наприклад, серед цих трьохсот мільярдів є два, три, п'ять мільярдів тієї чи іншої людини. Ну і, наприклад, зняти вже якісь санкції завдяки комусь в Європі. І, наприклад, беруться ці мільярди і продаються як борг керівнику однієї чи іншої країни Близького Сходу. Наприклад, щось коштує п'ять мільярдів, продається за три. А вже країна Близького Сходу, маючи ці борги юридично, купивши їх за три мільярди, може вже працювати з європейськими інституціями, щоб звідти з цих трьохсот мільярдів забрати ці п'ять собі. Розумієте, так? І ось цей ланцюжок ми бачимо, пан, товариш, хто він там – сєпар, який в Україні народився, Дмитрієв, займається відповідними кроками», – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів закриту зустріч з іноземними та українськими журналістами. Президент України Володимир Зеленський розповів про реакцію Сполучених Штатів Америки на те, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю. Зеленський зазначив, що доручив міністру закордонних справ України займатися цим питанням. Міністр перебуває на зв’язку з китайською стороною для подальшого з’ясування обставин.

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Теги: росія США Володимир Зеленський корисні копалини

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