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Каспаров описав майбутнє росіян після поразки в Україні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Каспаров описав майбутнє росіян після поразки в Україні
У російській історії завжди зовнішня політична поразка вела до зрад
фото з відкритих джерел

«Свідомість росіян сьогодні така ж, як у німців у 1944 році»

Росіяни досі вважають, що війна проти України може завершитися перемогою Росії. Проте російський опозиціонер Гаррі Каспаров в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому їх мрії не здійсняться та що чекатиме росіян після поразки.

Коли Україна повернеться на державні кордони 1991 року, у Росію ж повернеться кілька сотень тисяч озброєних, озлоблених людей.

«До Росії повернуться частина розбитих російських військ плюс велика кількість біженців. І тут питання: чи готовий Захід тримати санкції, доки не буде виконано умови української перемоги?» – наголошує Каспаров.

Перша умова – визволення всієї території України, друга умова – репарації, третя – і дуже важлива – видача військових злочинців. Якщо Захід готовий тримати санкції, доки не виконані всі пункти, це означає, що в Росії неможливе формування стійкого уряду, який зможе зняти санкції.

«А будь-який путінський уряд, який включатиме його оточення, зіткнеться з питанням про видачу військових злочинців. Тому що більшість із них проходять за цією категорією», – додав опозиціонер.

Якщо Україна не вийде на державні кордони 1991 року, то війна продовжиться, допоки Путін не покине пост президента Росії.

«Я це знаю точно. Незалежно ні від чого він продовжуватиме воювати до останнього патрона, який у нього буде, тому що його влада – це війна. Знак рівності стоїть. Він перейшов уже всі межі можливостей припинення війни (якщо це тільки не його нищівна перемога). Тепер єдине, що може припинити війну, – його поразка», – вважає Каспаров.  

У російській історії завжди зовнішня політична поразка вела до зрад. А свідомість росіян сьогодні, як у Німеччині 1944 року.  11 років геббельсівської пропаганди створило таке тло в німецькому суспільстві, досить освіченому, яке просто заступило свідомість людей, і вони просто воювали до травня 1945 року, навіть коли було цілком очевидно, що війну програно. У Росії, додає Каспаров, пропаганда існує 22 роки. І не геббельсівська пропаганда, а набагато ефективніша.

Нагадаємо, що нещодавно глава МЗС назвав п'ять головних поразок Росії у війні. 

До слова, Повітряні сили пояснили, яка зброя потрібна Україні для поразки Росії.

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Теги: росія війна опозиція Гаррі Каспаров

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