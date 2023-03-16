Росія не може призупинити участь у ядерному договорі – Держдеп США

США закликають РФ відновити повноцінну діяльність відповідно до договору про СНО

Війна РФ проти України не є вагомою підставою для невиконання Росією Договору про СНО

Росія не може призупинити свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Про це заявив Державний департамент США.

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Зазначається, що невиконання Росією Договору про СНО та заявлене призупинення дії договору є невдалими та безвідповідальними кроками.

«Заявлене Росією призупинення участі у ДСНО є юридично недійсним», – зазначили у дипломатичному відомстві США.

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Відтак, пояснюють у Держдепі, зобов'язання російської сторони за договором зберігаються.

Своєю чергою Сполучені Штати залишаються готовими конструктивно працювати із РФ з метою виконання договору повною мірою».

Там навели конкретні приклади, чому Москва вже певний час не виконує досягнутих домовленостей. Зокрема:

російська сторона не дозволяє проводити перевірки своїх стратегічних об'єктів, що, за умовами угоди, має відбуватися 18 разів на рік;

представники РФ також відмовляються проводити зустрічі в органі імплементації домовленостей - Двосторонній консультативній комісії;

окрім цього, Росія припинила передавати передбачені договором повідомлення щодо статусу своїх ядерних сил.

У відомстві додали, що Москва може легко виправити це, відновивши повноцінну діяльність відповідно до договору, яку вона проводила впродовж років.

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Також Держдеп США підкреслив, що війна РФ проти України не є вагомою підставою для невиконання Росією Договору про СНО.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 28 лютого підписав закон про призупинення участі Росії в Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).