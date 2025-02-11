Келлог готує для Трампа варіанти припинення війни в Україні, – Bloomberg

Кіт Келлог планує зібрати думки офіційних осіб під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочнеться у п’ятницю

Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог готує варіанти припинення війни між Україною та Росією, які планує представити президентові США вже в найближчі тижні. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, Келлог планує зібрати думки офіційних осіб під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочнеться у п’ятницю. Окрім того, він відвідає Київ та інші європейські столиці, проте візит до Москви не передбачений.

За даними джерел Bloomberg, ці варіанти можуть стати основою для потенційних переговорів президента США з Володимиром Зеленським та Путіном.

Трамп неодноразово заявляв про готовність особисто вести переговори з Путіним, щоб покласти край війні, і погрожував новими санкціями, якщо Кремль не піде на діалог.

Також очікується, що під час візитів Келлог обговорить із європейськими чиновниками їхню готовність узяти на себе ініціативу щодо створення стримувальних сил для забезпечення дотримання будь-якої мирної угоди. Хоча США навряд чи нададуть свої війська, вони можуть запропонувати інші форми підтримки.

Келлог закликатиме союзників збільшити витрати на оборону, що Трамп неодноразово вимагав. Щодо санкційного тиску на Росію, деякі європейські чиновники наполягають на посиленні заходів проти її енергетичного сектору, зокрема на зниженні граничної ціни на нафту та використанні заморожених російських активів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня, ще до початку Мюнхенської безпекової конференції, представники команди Президента США Дональда Трампа відвідають Україну. Про це очільник країни заявив під час спільного з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньо спілкування з представниками ЗМІ, передає «Укрінформ».

Глава держави додав, що команди України та США працюють також і над двосторонньою зустріччю із самим президентом Трампом.

Крім того, президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), яка відбудеться цього тижня. Основна увага заходу буде приділена війні Росії проти України та можливим шляхам її завершення, про що повідомляє Barron’s. Так, під час конференції відбудуться зустрічі з ключовими союзниками Києва, однак переговори проходитимуть у кулуарах. «Ми сподіваємося, що Мюнхен буде використаний – і ми маємо ознаки того, що так і буде – для досягнення прогресу у справі встановлення миру в Україні», – заявив голова MSC Крістоф Хойсген на пресконференції у Берліні.