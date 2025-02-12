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Трамп провів телефонну розмову із Зеленським

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп провів телефонну розмову із Зеленським
Це перша розмова Трампа із Зеленським на посту президента США
фото з відкритих джерел

Перед дзвінком Зеленському Трамп говорив із Путіним і заявив, що вони «домовилися працювати разом, дуже тісно»

Трамп провів розмову із Зеленським. Це відбулося після розмови з Путіним. Про це спершу повідомив редактор Financial Times Крістофер Міллер.

Згодом цю інформацію підтвердив радник Зеленського Дмитро Литвин для українських медіа. Наразі деталей щодо дзвінка не повідомляється.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 12 лютого. Про це Трамп повідомив у Truth Social.

Так, президенти країн обговорили Україну та Близький схід.

«Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні, пам'ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Кожен з нас говорив про сильні сторони наших народів і про велику користь, яку ми колись матимемо від спільної роботи», – йдеться у дописі.

Трамп заявив, що вони «домовилися працювати разом, дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного». За його словами, команди країн «негайно розпочнуть переговори», і Трамп почнемо з того, що зателефонує президенту України Зеленському.

До слова, готового плану президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні поки що немає. Робота над ним, ймовірно, лише почнеться цього місяця. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist.

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Теги: росія Дональд Трамп Володимир Зеленський президент штучний інтелект робота Дмитро Литвин радник переговори

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