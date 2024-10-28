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Євроінтеграція Грузії: прем'єр Кобахідзе зробив несподівану заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Євроінтеграція Грузії: прем'єр Кобахідзе зробив несподівану заяву
За словами Іраклі Кобахідзе, до 2030 року Грузія сподівається на повну інтеграцію до Євросоюзу
фото з відкритих джерел

Грузія очікує на перезавантаження відносин з ЄС у наступному році

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив про важливі зовнішньополітичні пріоритети країни, а головним несподівано назвав євроінтеграцію. Про це повідомляє Sova.

Як заявив Кобахідзе, акцент робитиметься на економічному зростанні Грузії. За його словами, якщо Грузія не виконає цю мету, тоді «ніхто не прийме країну до ЄС».

«Ми очікуємо на перезавантаження відносин, яке, як ми думаємо, відбудеться з початку наступного року. У нас є конкретні зобов'язання щодо угоди про асоціацію та угоди про вільну торгівлю. Наше амбітне завдання – виконати понад 90% цих зобов'язань в обох напрямках до 2028 року», – сказав він.

Глава уряду зазначив, що виконання зобов'язань зрештою забезпечить досягнення Грузією кінцевої мети, поставленою владою країни на 2030 рік – повної інтеграції до Євросоюзу.

Нагадаємо, 17 жовтня відбувся новий саміт Європейської ради. За підсумками зустрічі було оголошено про фактичну зупинку процесу вступу Грузії до Європейського Союзу.

Як повідомлялося, у листопаді на неформальній зустрічі Європейської Ради в Будапешті обговорюватимуться подальші кроки у відносинах з Грузією після парламентських виборів, які опозиція не визнала через «численні фальсифікації».

Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. Опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Так, за даними ЦВК, правляча «Грузинська мрія» на парламентських виборах набрала 53,92% (1 118 836 голосів). Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилися визнавати результати і закликала до протестів.

До слова, прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе повідомив, що Тбілісі не планує відновлювати дипломатичні відносини з Москвою через окупацію Абхазії та Південної Осетії. 

Тим часом Сполучені Штати Америки закликають Грузію провести повне розслідування інформації про порушення, пов'язані з парламентськими виборами 26 жовтня.

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Теги: Грузія євроінтеграція Європейський союз прем’єр-міністр

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