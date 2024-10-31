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Грузинська опозиція анонсувала нові акції протестів на четверте листопада

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Грузинська опозиція анонсувала нові акції протестів на четверте листопада
У Грузії продовжаться протести проти результатів виборів
фото з відкритих джерел

Опозиційні сили Грузії не згодні із результатами парламентських виборів у країні

Опозиційні партії Грузії оголосили про проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів, вона запланована на понеділок, 4 листопада. Про це повідомляє видання SOVA.

«4 листопада о 19:00 партії, які підписали Хартію президента, проведуть акцію на тбіліському проспекті Руставелі з вимогою скасувати результати виборів», - заявила на спільній пресконференції одна з лідерів «Сильної Грузії» Анна Долідзе.

За її словами, на цій акції «ми докладно розповімо про план дій, яким чином, за законом, правомірно, мирно, але організовано наш протест триватиме».

Відповідне рішення опозиційні партії, які не визнають результатів виборів, оголошених Центральною виборчою комісією, ухвалили після спільних консультацій. У них узяли участь лідери «Національного руху», «Коаліції за зміни» та «Сильної Грузії».

Нагадаємо, у Грузії Центральна виборча комісія (ЦВК) перерахувала голоси на 12 відсотках виборчих дільниць. Результат підтвердив перемогу «Грузинської мрії» у парламентських виборах.

Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. 

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. 

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Теги: вибори партії Грузія протест опозиція Саломе Зурабішвілі

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