Під час матчу Україна-Грузія в Польщі зникло світло на стадіоні

Вболівальники почали жартувати, що не лише в Україні вимикають світло

Під час матчу Україна–Грузія в рамках Ліги націй, який відбувається 11 жовтня 2024 року на стадіоні в Познані, Польща, стався інцидент – на певний час пропало освітлення. Гра, яка почалася о 21:45 за київським часом, була тимчасово зупинена через технічні неполадки. Це викликало хвилю емоцій серед вболівальників, як на стадіоні, так і в соцмережах.

Багато глядачів на трибунах почали піднімати телефони з увімкненими ліхтариками, створюючи імпровізоване освітлення, що супроводжувалося хвилями сміху та підтримки з трибун. В соціальних мережах вболівальники висловлювали як обурення з приводу технічних проблем, так і гумористичні коментарі, стверджуючи, що це «чисто українська пригода на європейському рівні».

Зрештою, світло було відновлено, і матч продовжився, хоча загалом інцидент не вплинув на хід гри.

Нагадаємо, сьогодні в польській Познані на стадіоні Enea Arena відбувається матч 3-го туру Ліги націй-2024/2025 у групі В1 Україна – Грузія (початок зустрічі – о 21:45 за київським часом).

Як повідомлялося, українська збірна розпочала новий сезон Ліги націй з прикрої домашньої поразки від Албанії. Попри територіальну перевагу та кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, «синьо-жовті» пропустили два голи у другому таймі та не змогли втримати переможний рахунок, який відкрив Юхим Конопля.