Китайські хакери намагалися зламати телефони Трампа, ФБР розпочало розслідування

Наразі невідомо, чи отримали хакери доступ до якоїсь інформації і якої саме

Пов’язані з урядом Китаю хакери провели операцію, націлену на телефони кандидата у президента США Дональда Трампа, його соратника Джеймса Ді Венса та людей, пов’язаних із демократкою Камалою Гарріс. Про це пишуть Washington Post, AP, CNN із посиланням на джерела.

Як зазначається, мішенню хакерів стали політики з обох партії США, а також високопосадовці адміністрації Джо Байдена.

Наразі невідомо, чи отримали хакери доступ до якоїсь інформації і якої саме. Вважається, що хакери пов'язані зі спецслужбами Китаю.

Федеральне бюро розслідувань в окремій заяві підтвердило лише, що розслідує «несанкціонований доступ до комерційної телекомунікаційної інфраструктури» з боку китайських фігурантів.

ФБР та Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) «негайно повідомили постраждалі компанії, надали технічну допомогу та швидко поділилися інформацією, щоб допомогти іншим потенційним жертвам».

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що республіканець Дональд Трамп є загрозою для демократії, тому його потрібно «політично ізолювати».

Як повідомлялося, кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

До слова, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.