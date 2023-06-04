Керівники розвідок близько 20 країн провели таємну зустріч у Сінгапурі

Зустрічі керівників розвідок щороку організовує уряд Сінгапуру

Високопосадовці розвідувальних агентств близько 20 країн провели таємну зустріч у Сінгапурі цього тижня. Про це повідомило агентство Reuters.

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За даними джерел, зустрічі організує уряд Сінгапуру. Вони кілька років проводяться паралельно з конференцією «Діалог Шангрі-Ла», але раніше про них не повідомлялося.

Нагадаємо, у Сінгапурі проходить масштабний безпековий форум «Діалог Шангрі-Ла», на якому розв’язана РФ війна проти України є однією з головних тем. Також у центрі саміту питання загострення конкуренції між Сполученими Штатами та Китаєм.

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Під час форуму міністр оборони України Олексій Резніков провів перемовини з міністром оборони Китайської Народної Республіки генералом Лі Шанфу.

Міністр оборони США Ллойд Остін в кулуарах безпекового саміту в Сінгапурі потиснув руку китайському колезі Лі Шанфу, але між ними не було розмови по суті. Раніше Китай відмовився від офіційної зустрічі між Остіном і Лі, який перебуває під санкціями США.

До слова, директор ЦРУ Вільям Бернс у травні відвідав Китай для переговорів, аби підтримати зусилля Вашингтона, спрямовані на посиленні зв’язків з Пекіном.