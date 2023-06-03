Індонезія запропонувала свій мирний план для України

Глава Міноборони Індонезії пропонує створити демілітаризовану зону і розмістити там миротворців ООН

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував мирний план для України. Про це повідомляє Reuters.

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Субіанто закликав представників оборони та військових з усього світу, які зібралися на нараді з оборони «Шангрі-Ла» – зустрічі в Сінгапурі, оприлюднити декларацію із закликом до припинення бойових дій. Він запропонував багатопунктовий план, який включає припинення вогню «на поточних позиціях обох конфліктуючих сторін» і створення демілітаризованої зони шляхом відходу на 15 кілометрів від передових позицій кожної зі сторін.

Демілітаризована зона повинна перебувати під наглядом і моніторингом миротворчих сил, розгорнутих Організацією Об'єднаних Націй, сказав він.

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Субіанто також пропонує проведення референдуму ООН на території, яку він назвав спірною. На його думку, референдум ООН повинен бути проведений «для об'єктивного визначення побажань більшості жителів різних спірних районів».

«Я пропоную, щоб діалог «Шангрі-Ла» знайшов спосіб... добровільної декларації, яка закликає як Україну, так і Росію негайно почати переговори про мир», – сказав Прабово.

Пропозиція Індонезії була озвучена після візиту президента Джоко Відодо до Москви та Києва, де він запропонував зіграти роль мирного посередника між їх лідерами та відновити мирні переговори. У той час він також був головою групи великих економік G20.