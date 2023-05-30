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Китай відмовив США у зустрічі міністрів оборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Китай відмовив США у зустрічі міністрів оборони
Міністерство оборони США обговорювало можливість про початок переговорів між Остіном і його китайським колегою Шанфу
фото з відкритих джерел

Деякі аналітики з питань безпеки вважають, що можливою причиною відмови є роздратування Пекіна санкціями США проти Лі Шанфу

Китай відхилив прохання США про зустріч між керівниками оборонних відомств цих країн Ллойда Остіна та Лі Шанфу на щорічному форумі безпеки в Сінгапурі. Про це повідомляє Reuters.

У Білому домі розповіли, що міністерство оборони обговорювало можливість про початок переговорів між Остіном і його китайським колегою Шанфу.

«Вночі КНР повідомила США, що вони відхилили наше запрошення на початку травня для міністра Остіна зустрітися з міністром національної оборони КНР Лі Шанфу в Сінгапурі», – зазначили в Пентагоні.

Як зазначає видання, деякі аналітики з питань безпеки вважають, що можливою причиною відмови є роздратування Пекіна санкціями США проти Лі Шанфу, які були введені за «нібито за допомогу у передачі бойових літаків Су-35 та обладнання ракетних систем С-400 від російського продавця зброї «Рособоронекспорт» до Китаю».

У Пентагоні заявили, що вірять у відкрите спілкування, щоб «забезпечити те, щоб конкуренція не переросла в конфлікт». Варто зазначити, що керівники оборонних відомств, 2 червня, відвідають Сінгапур, де проведуть двосторонні зустрічі з колегами з усього регіону.

Як повідомлялося, США та Китай посилюють торгові переговори попри напружені відносини

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Теги: США запрошення конфлікт переговори Китай

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