Китай відмовив США у зустрічі міністрів оборони

Міністерство оборони США обговорювало можливість про початок переговорів між Остіном і його китайським колегою Шанфу

Деякі аналітики з питань безпеки вважають, що можливою причиною відмови є роздратування Пекіна санкціями США проти Лі Шанфу

Китай відхилив прохання США про зустріч між керівниками оборонних відомств цих країн Ллойда Остіна та Лі Шанфу на щорічному форумі безпеки в Сінгапурі. Про це повідомляє Reuters.

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У Білому домі розповіли, що міністерство оборони обговорювало можливість про початок переговорів між Остіном і його китайським колегою Шанфу.

«Вночі КНР повідомила США, що вони відхилили наше запрошення на початку травня для міністра Остіна зустрітися з міністром національної оборони КНР Лі Шанфу в Сінгапурі», – зазначили в Пентагоні.

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Як зазначає видання, деякі аналітики з питань безпеки вважають, що можливою причиною відмови є роздратування Пекіна санкціями США проти Лі Шанфу, які були введені за «нібито за допомогу у передачі бойових літаків Су-35 та обладнання ракетних систем С-400 від російського продавця зброї «Рособоронекспорт» до Китаю».

У Пентагоні заявили, що вірять у відкрите спілкування, щоб «забезпечити те, щоб конкуренція не переросла в конфлікт». Варто зазначити, що керівники оборонних відомств, 2 червня, відвідають Сінгапур, де проведуть двосторонні зустрічі з колегами з усього регіону.

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