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США, Єгипет та Катар мають план припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС – WSJ

Діана Гасюк
glavcom.ua
США, Єгипет та Катар мають план припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС – WSJ
фото: The Wall Street Journal

США, Єгипет і Катар запропонували 90-денний план, який передбачає спочатку призупинення бойових дій на невизначену кількість днів

Сполучені Штати, Єгипет і Катар представили новий мирний план  для Близького Сходу, який почнеться зі звільнення заручників і зрештою призведе до виведення ізраїльських військ і припинення війни в Секторі Гази. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

США, Єгипет і Катар запропонували 90-денний план, який передбачає спочатку призупинення бойових дій на невизначену кількість днів для того, щоб ХАМАС звільнив усіх ізраїльських цивільних заручників, а Ізраїль – сотні палестинських в'язнів, вивів війська із міст Гази, дозволив свободу пересування у секторі, припинив спостереження за допомогою безпілотників і подвоїв обсяг допомоги, що надходить до анклаву.

На другому етапі ХАМАС має звільнити жінок-військовослужбовців Ізраїлю і віддати тіла загиблих, а Ізраїль – відпустити більше палестинських в'язнів.

Третій етап передбачає звільнення ізраїльських військових і чоловіків призовного віку, яких ХАМАС вважає солдатами, тоді як Ізраїль має вивести частину своїх сил за межі кордонів Сектору Гази.

Жодна зі сторін конфлікту не погодилася на умови нової пропозиції, яка містить кроки, що суперечать заявленим позиціям Ізраїлю та ХАМАС.

Люди, обізнані про переговори, сказали, що Ізраїль і ХАМАС, принаймні, знову готові до обговорення після кількох тижнів застою після закінчення останнього припинення вогню 30 листопада. За словами співрозмовників, найближчими днями переговори продовжаться в Каїрі.

«Готовність двох сторін обговорювати рамкову програму стала позитивним кроком. Посередники зараз працюють над усуненням розриву», – сказав один зі співрозмовників, поінформований про перебіг переговорів.

Нова пропозиція, підтримана Вашингтоном, Каїром і Дохою, являє собою новий підхід до розрядки конфлікту – мета полягає в тому, щоб зробити звільнення ізраїльських заручників, викрадених ХАМАС, частиною всеосяжної угоди, яка могла б призвести до припинення бойових дій.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що після «повної перемоги» в Секторі Гази Ізраїль планує зберегти свій контроль над цією територією і продовжувати контролювати палестинські землі на Західному березі річки Йордан. 

Теги: переговори звільнення ХАМАС Катар Єгипет Ізраїль міністр

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