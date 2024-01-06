США обіцяють нагороду в $10 млн за дані про джерела фінансування ХАМАС

США хочуть зруйнувати міжнародні механізми фінансування бойовиків ХАМАС

Державний департамент США оголосив нагороду в $10 млн за інформацію, яка має допомогти розкрити та зруйнувати міжнародні механізми фінансування бойовиків ХАМАС. Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

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Слідчим необхідна інформація про фінансових посередників ХАМАС. Наводиться коротка інформація про них, а також компанії, з якими вони пов'язані.

Винагороди можуть надаватися за інформацію про джерела доходу для ХАМАС, його ключові механізми фінансування, а також про ключових донорів або фінансових посередників, злочинні схеми за участю членів і прихильників ХАМАС, а також дані про компанії, які їм належать.

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У повідомленні Держдепу йдеться, що нагорода є частиною програми «Винагороди за правосуддя». Повідомляється, що з моменту свого запуску в 1984 році за цією програмою було виплачено понад $250 млн більш ніж 125 людям по всьому світу, які надали корисну інформацію, яка допомогла усунути загрози національній безпеці США.

Як відомо, Держдепартамент США визнав ХАМАС іноземною терористичною організацією у жовтні 1997 року.

Нагадаємо, унаслідок вибуху в передмісті ліванської столиці Бейрута загинув заступник ватажка ХАМАСу Салех аль-Арурі.

57-річний Аль-Арурі вважався одним із відомих лідерів ХАМАС і засновником Бригад Аль-Кассам та їх осередків на Західному березі.

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Він був ув'язнений в Ізраїлі понад 18 років і був депортований ізраїльською владою з палестинських територій після його останнього звільнення в 2010 році. У тому ж році він був обраний членом політбюро ХАМАС.

Аль-Арурі став № 2 у вищому керівному органі ХАМАС у 2017 році.