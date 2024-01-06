Головна Світ Політика
search button user button menu button

США обіцяють нагороду в $10 млн за дані про джерела фінансування ХАМАС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США обіцяють нагороду в $10 млн за дані про джерела фінансування ХАМАС
Держдеп США визнав ХАМАС іноземною терористичною організацією у жовтні 1997 року
фото з відкритих джерел

США хочуть зруйнувати міжнародні механізми фінансування бойовиків ХАМАС

Державний департамент США оголосив нагороду в $10 млн за інформацію, яка має допомогти розкрити та зруйнувати міжнародні механізми фінансування бойовиків ХАМАС. Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

Слідчим необхідна інформація про фінансових посередників ХАМАС. Наводиться коротка інформація про них, а також компанії, з якими вони пов'язані.

Винагороди можуть надаватися за інформацію про джерела доходу для ХАМАС, його ключові механізми фінансування, а також про ключових донорів або фінансових посередників, злочинні схеми за участю членів і прихильників ХАМАС, а також дані про компанії, які їм належать.

У повідомленні Держдепу йдеться, що нагорода є частиною програми «Винагороди за правосуддя». Повідомляється, що з моменту свого запуску в 1984 році за цією програмою було виплачено понад $250 млн більш ніж 125 людям по всьому світу, які надали корисну інформацію, яка допомогла усунути загрози національній безпеці США.

Як відомо, Держдепартамент США визнав ХАМАС іноземною терористичною організацією у жовтні 1997 року.

Нагадаємо, унаслідок вибуху в передмісті ліванської столиці Бейрута загинув заступник ватажка ХАМАСу Салех аль-Арурі.

57-річний Аль-Арурі вважався одним із відомих лідерів ХАМАС і засновником Бригад Аль-Кассам та їх осередків на Західному березі.

Він був ув'язнений в Ізраїлі понад 18 років і був депортований ізраїльською владою з палестинських територій після його останнього звільнення в 2010 році. У тому ж році він був обраний членом політбюро ХАМАС. 

Аль-Арурі став № 2 у вищому керівному органі ХАМАС у 2017 році. 

Теги: США тероризм ХАМАС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Біля могили іранського генерала Касема Сулеймані, на річницю його загибелі, невідомі влаштували теракт
Теракт в Ірані. Чому це може зачепити увесь світ
Вчора, 15:49
Ізраїль назвав кількість ліквідованих бойовиків ХАМАС в Секторі Гази
Ізраїль назвав кількість ліквідованих бойовиків ХАМАС в Секторі Гази
10 грудня, 2023, 07:10
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Байден підписав рекордний бюджет Пентагону, атака на Україну: головне за ніч
23 грудня, 2023, 07:00
Нетаньяху попросив Росію здійснити тиск на Червоний Хрест, щоб забезпечити медикаменти для захоплених ХАМАСом заручників
Прем'єр Ізраїлю терміново перервав засідання уряду через Путіна – ЗМІ
10 грудня, 2023, 16:52
У турецького дипутата зупинилось серце просто у залі парламенту
Турецький депутат із трибуни проклинав Ізраїль, і отримав серцевий напад (відео)
13 грудня, 2023, 15:28
ЦАХАЛ взяв на себе відповідальність за інцидент
Ізраїльські військові помилково вбили трьох заручників
15 грудня, 2023, 23:53
Більшість жителів північної Гази виконали вказівки Ізраїлю евакуюватися на південь
Ізраїль готує нову фазу операцій у Секторі Гази
18 грудня, 2023, 22:02
Беньямін Нетаньягу
Нетаньягу відповів, скільки ще триватиме війна в Секторі Гази
31 грудня, 2023, 08:59
У 34 підозрюваних у шпигунстві на користь Ізраїлю почали брати свідчення
Туреччина затримала 34 осіб, які шпигували на користь Ізраїлю
4 сiчня, 08:16

Політика

США обіцяють нагороду в $10 млн за дані про джерела фінансування ХАМАС
США обіцяють нагороду в $10 млн за дані про джерела фінансування ХАМАС
Допомога Україні: Єврокомісія шукає варіант у разі відсутності згоди всіх країн ЄС
Допомога Україні: Єврокомісія шукає варіант у разі відсутності згоди всіх країн ЄС
Китай відреагував на інформацію про передачу Росії балістичних ракет з КНДР
Китай відреагував на інформацію про передачу Росії балістичних ракет з КНДР
Спікер Палати представників хоче обговорити з Байденом допомогу Україні – Bloomberg
Спікер Палати представників хоче обговорити з Байденом допомогу Україні – Bloomberg
«Японці визнають: ми на голову вищі». Дипломат назвав галузь, в якій Україна пішла вперед
«Японці визнають: ми на голову вищі». Дипломат назвав галузь, в якій Україна пішла вперед
Син Абрамовича отримав громадянство Литви ще минулої осені: деталі
Син Абрамовича отримав громадянство Литви ще минулої осені: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
122K
Втеча українських чоловіків до Польщі: оприлюднено нову статистику
67K
Стало відомо, яку нову «суперзброю» планує витягнути Путін
36K
Дипломат: Те, що сталося в Україні, буквально розірвало ментальність японців
34K
Пішов із життя голова Верховної Ради кінця 90-х Олександр Ткаченко
27K
«Японці визнають: ми на голову вищі». Дипломат назвав галузь, в якій Україна пішла вперед

Новини

Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Сьогодні, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
Вчора, 16:41
Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
Вчора, 07:00
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
Вчора, 06:10
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua