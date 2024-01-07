Атака на Дніпро, польські фермери зняли блокаду на одному з пунктів пропуску: головне за ніч

Через атаку ворожих дронів у Дніпрі пошкоджено житлову будівлю та знищені легкові автомобілі

Увечері 6 січня російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками Дніпро

Польська сторона припинила блокаду пункту пропуску «Медика-Шегині». Увечері 6 січня російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками Дніпро, унаслідок чого був пошкоджений житловий будинок. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 7 січня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на Дніпро

Увечері 6 січня російські загарбники атакували Дніпро безпілотниками. У результаті чого постраждали дві людини. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждав будинок, де проживали 22 родини. Дві людини самостійно звернулися за медичною допомогою в лікарню.

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Силами ППО було знищено 7 безпілотників. Ворожі цілі було збито в Дніпровському та Нікопольському районах.

Польські фермери зняли блокаду на одному з пунктів пропуску на кордоні

Увечері 6 січня польська сторона припинила блокаду пункту пропуску «Медика-Шегині». Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко, передає «Українська правда».

«За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща сьогодні о 21:00 (за київським часом) завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Медика-Шегині», – сказав Демченко.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

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Демченко зазначає, що прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок. На даний час на вʼїзд в Україну перед пунктом пропуску «Медика-Шегині» очікують 650 вантажівок.

У Німеччині посилюється тиск на Шольца щодо передачі ракет Taurus Україні

У Німеччині росте тиск на канцлера Олафа Шольца з різних політичних спрямувань щодо того, чи має Україна завдавати удари по цілях на території Росії під час протистояння її повномасштабному вторгненню, а також щодо необхідності передачі українським захисникам німецьких далекобійних високоточних крилатих ракет Taurus. Про це повідомляє місцеве видання Rheinische Post із посиланням на коментарі політиків.

Зазначається, що російська армія продовжує наносити масовані удари по Україні. За думкою експертів, РФ має на меті виснажити українські ресурси протягом зими та зруйнувати енергопостачання.

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, що Україна не обов’язково «залишиться позаду» у війні. Але передумовою стійкості держави є продовження підтримки зброєю з боку всіх країн Європи.

Політикиня від «Вільної демократичної партії» закликала «не боятися власної мужності». За її словами, Україні треба надати більше боєприпасів, запчастин до танків Leopard 2, але, у першу чергу, ракети Taurus. Останнє ФРН «повинна нарешті» зробити, щоб завдати шкоди російській логістиці.

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Речниця з оборонної політики від «Зелених» у парламенті Німеччини Сара Нанні також вважає необхідною поставку Україні Taurus. Вона переконана: така допомога вже «давно назріла». Також, на думку депутатки, владі варто розглянути можливість додаткової підтримки в посиленні української протиповітряної оборони.

Представник партії «Християнсько-демократичний союз» Родеріх Кізеветтер заявив, що недостатність постачання високоточної зброї для ЗСУ дозволить російській армії посилити себе та свої логістичні шляхи. Він наголосив: «Росія вважає себе зміцненою слабкістю Заходу».

Кізеветтер додав, що Taurus є важливим, оскільки ця система дуже ефективна і дозволяє знищити логістичні структури та командування далеко за лінією фронту. Зокрема, депутат заговорив про знищення Керченського мосту, що перешкодить Росії здійснювати поставки через Крим.

Президент Євроради може достроково залишити посаду

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що може залишити посаду та оголосив про намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту у червні. Про це інформує De Standaard.

Мішель заявив, що у звʼязку з цим рішенням він залишить крісло президента Євроради, не доопрацювавши до кінця нинішнього року, коли мав закінчуватись його мандат.

«Наприкінці червня або на початку липня Європейська рада зможе передбачити це і ухвалити рішення про наступника», – сказав він.

Разом з тим він не уточнив, яку саме роль буде виконувати у Європейському парламенті.

«Я хочу служити там, де можу бути корисним. Я не маю інших амбіцій. Я хочу грати активну роль у європейських дебатах і сприяти просуванню проекту «Європа-2030». Це потребуватиме реформ», – сказав він.

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Байден виступить у Конгресі зі зверненням «Про стан справ у країні»

Президент США Джо Байден заявив, що виступить зі щорічним зверненням до Конгресу «Про стан справ у країні» 7 березня. Про це повідомили Байден та спікер Палати представників Майк Джонсон у соцмережі Х.

Байден повідомив, що приймає пропозицію у відповідь на запрошення і офіційний лист Джонсона виступити на спільному засіданні Конгресу.

«У цю складну для нашої країни мить я вважаю своїм священним обов'язком передати вам запрошення виступити на спільному засіданні Конгресу у четвер, 7 березня 2024 року, щоб ви могли виконати своє зобов'язання за Конституцією США та доповісти про стан справ у нашій країні», – йдеться у листі спікера Палати представників Майка Джонсона до Байдена, опублікованому в мережі X.

«З нетерпінням чекаю на це, пане спікер», – відповів Байден.

Ізраїль знищив «військову базу» ХАМАС на півночі Гази

Ізраїльська армія ліквідувала «військову структури» ХАМАСу в північній частині Сектора Гази. Про це заявив прессекретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel.

За його словами, знадобилося три місяці, щоб завдати ХАМАСу значної поразки на півночі Гази, не дозволивши батальйонам терористичного угруповання здійснювати масштабні атаки.

«Ми завершили ліквідацію військової бази ХАМАСу в північній частині Сектора Гази, і ми продовжимо поглиблювати досягнення, зміцнювати бар'єр і оборонні споруди на кордоні», – заявив він.

Хагарі попередив, що, хоча ХАМАС зазнав поразки в північній частині Сектора Гази, із цих районів усе ще можливі спорадичні ракетні обстріли Ізраїлю.

Наразі ЦАХАЛ зосереджений на ліквідації ХАМАСу в центральній і південній частинах Гази.