Головна Світ Політика
search button user button menu button

ХАМАС повідомив про згоду на припинення вогню з Ізраїлем. Нетаньягу відповів

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
ХАМАС повідомив про згоду на припинення вогню з Ізраїлем. Нетаньягу відповів
Нетаньягу заявив, що ХАМАС перебуває під колосальним тиском.
фото: скріншот з відео

Нетаньягу заявив, що відчувається тиск на ХАМАС

Палестинське терористичне угруповання ХАМАС оголосило, що згодна на припинення вогню з Ізраїлем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням The Times of Israel.

За словами анонімного джерела, ХАМАС отримав нову пропозицію щодо припинення вогню на 60 днів та звільнення заручників у два етапи через посередників.

«Ця пропозиція є рамковою угодою про початок переговорів про постійне припинення вогню. ХАМАС проведе внутрішні консультації зі своїм керівництвом та з лідерами інших палестинських фракцій для розгляду цієї пропозиції», – розповіло джерело.

У відповідь на це прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ХАМАС перебуває під колосальним тиском.

«Сьогодні я відвідав дивізію Газа. Там я зустрівся зі старшим командним складом ЦАХАЛу. Я хочу сказати вам три речі: по-перше, я висловив величезну вдячність за визначні досягнення ЦАХАЛу у війні Відродження – війні семи фронтів», – заявив він.

За словами Нетаньягу, він був вражений бойовим духом та рішучістю довести до кінця розгром терористичного угрупування в Газі. Також він обговорив з міністром оборони Ізраїлю та начальником Генштабу плани щодо міста Газа та завершення наших завдань.

«І, як і ви, я чую повідомлення у ЗМІ, з яких можна зробити один висновок – ХАМАС перебуває під колосальним тиском», – підсумував він.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував повідомлення щодо наміру Єрусалиму взяти сектор Гази під свій повний контроль. За його словами, Ізраїль планує взяти Газу під тимчасовий контроль та знищити ХАМАС, щоб мати периметр безпеки. Але після цього управління анклавом буде передано арабським державам.

Кабінет міністрів країни схвалив рішення щодо повного контролю над Газою. Через це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив, що його країна припиняє експорт зброї, яку Ізраїль використовує у Газі.  

Після цього Нетаньягу повідомив, що його уряд веде перемовини з низкою держав про можливість прийняття палестинців, які були переміщені внаслідок війни. Також прем'єр Ізраїлю презентував п'ять принципів завершення конфлікту в Газі.
 

Читайте також:

Теги: Беньямін Нетаньягу ХАМАС ХАМАС новости сектор Гази

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Організація Peace Now попередила, що E1 «смертельний для майбутнього Ізраїлю та шансів на мир»
Ізраїль відновлює будівництво поселення, яке може заблокувати створення Палестинської держави
15 серпня, 05:36
Аль-Шаріфа переслідували через його репортажі з передової
Ізраїль ліквідував відомого кореспондента «Аль-Джазіри» у Газі
11 серпня, 08:03
За даними контрольованого ХАМАСом Міністерства охорони здоров’я Гази, лише за останню добу зафіксовано п’ять смертей, пов’язаних з недоїданням
$3 тис. за кілограм цукру: у Газі стрімко зростають ціни на базові продукти
7 серпня, 07:09

Політика

Європейські лідери прибули на переговори з Трампом
Європейські лідери прибули на переговори з Трампом
ХАМАС повідомив про згоду на припинення вогню з Ізраїлем. Нетаньягу відповів
ХАМАС повідомив про згоду на припинення вогню з Ізраїлем. Нетаньягу відповів
Сійярто образився на Сибігу та заговорив про походження електроенергії для України
Сійярто образився на Сибігу та заговорив про походження електроенергії для України
До Білорусі прибули перші ешелони російської техніки для спільних навчань
До Білорусі прибули перші ешелони російської техніки для спільних навчань
Путін влаштував показові переговори з лідерами кількох країн на тлі візиту Зеленського до США
Путін влаштував показові переговори з лідерами кількох країн на тлі візиту Зеленського до США
Лукашенко знайшов несподіваних винуватців відтоку туристів із Білорусі
Лукашенко знайшов несподіваних винуватців відтоку туристів із Білорусі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
3999
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
3728
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
2742
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони
2005
Про умови Путіна, які страшніші за «Орєшнік»

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua