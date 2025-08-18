ХАМАС повідомив про згоду на припинення вогню з Ізраїлем. Нетаньягу відповів

Нетаньягу заявив, що відчувається тиск на ХАМАС

Палестинське терористичне угруповання ХАМАС оголосило, що згодна на припинення вогню з Ізраїлем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням The Times of Israel.

За словами анонімного джерела, ХАМАС отримав нову пропозицію щодо припинення вогню на 60 днів та звільнення заручників у два етапи через посередників.

«Ця пропозиція є рамковою угодою про початок переговорів про постійне припинення вогню. ХАМАС проведе внутрішні консультації зі своїм керівництвом та з лідерами інших палестинських фракцій для розгляду цієї пропозиції», – розповіло джерело.

У відповідь на це прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ХАМАС перебуває під колосальним тиском.

«Сьогодні я відвідав дивізію Газа. Там я зустрівся зі старшим командним складом ЦАХАЛу. Я хочу сказати вам три речі: по-перше, я висловив величезну вдячність за визначні досягнення ЦАХАЛу у війні Відродження – війні семи фронтів», – заявив він.

За словами Нетаньягу, він був вражений бойовим духом та рішучістю довести до кінця розгром терористичного угрупування в Газі. Також він обговорив з міністром оборони Ізраїлю та начальником Генштабу плани щодо міста Газа та завершення наших завдань.

«І, як і ви, я чую повідомлення у ЗМІ, з яких можна зробити один висновок – ХАМАС перебуває під колосальним тиском», – підсумував він.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував повідомлення щодо наміру Єрусалиму взяти сектор Гази під свій повний контроль. За його словами, Ізраїль планує взяти Газу під тимчасовий контроль та знищити ХАМАС, щоб мати периметр безпеки. Але після цього управління анклавом буде передано арабським державам.

Кабінет міністрів країни схвалив рішення щодо повного контролю над Газою. Через це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив, що його країна припиняє експорт зброї, яку Ізраїль використовує у Газі.

Після цього Нетаньягу повідомив, що його уряд веде перемовини з низкою держав про можливість прийняття палестинців, які були переміщені внаслідок війни. Також прем'єр Ізраїлю презентував п'ять принципів завершення конфлікту в Газі.

