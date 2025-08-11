Ізраїль ліквідував відомого кореспондента «Аль-Джазіри» у Газі

Аль-Шаріфа переслідували через його репортажі з передової

Ізраїль ліквідував кореспондента «Аль-Джазіри» у Газі, звинувативши його у зв'язках із ХАМАСом

Відомий кореспондент телеканалу «Аль-Джазіра» Анас аль-Шаріф загинув разом із чотирма колегами внаслідок ізраїльського авіаудару в Газі. Напад стався у наметі для журналістів біля лікарні «Аль-Шифа». Ізраїльська армія визнала факт удару, але заявила, що журналіст «очолював терористичний осередок у терористичній організації ХАМАС». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Згідно з інформацією катарського мовника, внаслідок атаки, окрім аль-Шаріфа, загинули кореспондент Мохаммед Крейке та оператори Ібрагім Захер, Мохаммед Нуфаль і Моамен Аліва.

Дві версії події

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що має розвідувальні дані та документи, які доводять причетність аль-Шаріфа до ХАМАСу. Представники ЦАХАЛу стверджують, що він був відповідальним за ракетні обстріли ізраїльських цивільних осіб. Раніше речник ЦАХАЛу вже звинувачував аль-Шаріфа у зв’язках із військовим крилом ХАМАС.

Водночас, «Аль-Джазіра» та правозахисні організації, такі як Комітет захисту журналістів (CPJ), відкидають ці звинувачення. За їхніми даними, аль-Шаріфа переслідували через його репортажі з передової. Регіональний директор CPJ Сара Кудах заявила, що «звичайна схема Ізраїлю називати журналістів бойовиками без надання достовірних доказів викликає серйозні питання щодо його намірів та поваги до свободи преси».

За кілька хвилин до своєї смерті, 28-річний журналіст опублікував на своїй сторінці в соцмережі «X» термінове повідомлення про «інтенсивні, концентровані ізраїльські бомбардування» в місті Газа. Раніше він уже повідомляв Комітету захисту журналістів, що живе з відчуттям, що його можуть убити в будь-який момент.

Анас аль-Шаріф був одним із найвідоміших облич «Аль-Джазіри» в Газі. Він залишився сиротою, його батько загинув у грудні 2023 року під час ізраїльського удару.

Згідно з даними урядового управління ЗМІ Гази, з початку війни 7 жовтня 2023 року в Секторі Гази загинуло 237 журналістів. Комітет захисту журналістів надає цифру щонайменше 186 загиблих. Ізраїль заперечує навмисні напади на представників преси.

