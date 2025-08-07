$3 тис. за кілограм цукру: у Газі стрімко зростають ціни на базові продукти

За даними контрольованого ХАМАСом Міністерства охорони здоров’я Гази, лише за останню добу зафіксовано п’ять смертей, пов’язаних з недоїданням

Представник ООН охарактеризував ситуацію в Газі як таку, що «вийшла за межі катастрофічної»

На території Палестини ціни на базові продукти харчування стрімко зростають, найбільше – на цукор. Про це повідомив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Гак, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

За словами посадовця, 57-грамовий пакетик цукру (2 унції) на місцевих ринках коштує близько $170, що еквівалентно приблизно $2996 за кілограм. Також Гак зазначив, що на ринку повністю зникли яйця, м’ясо птиці та інші види м’яса. Люди намагаються вижити, споживаючи бобові й хліб, однак цього критично недостатньо, особливо для найбільш вразливих груп населення.

За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, яке підконтрольне ХАМАС, лише за останню добу через недоїдання померли п’ятеро осіб. Загальна кількість смертей від голоду вже сягнула близько 200, половина з яких – діти.

Фархан Гак охарактеризував ситуацію в Газі як таку, що «вийшла за межі катастрофічної». У місцевих лікарнях не вистачає ліжок, медикаментів та обладнання – пацієнти змушені лежати просто на підлозі або навіть надворі. Крім того, Ізраїль відмовив у доступі до сектора Газа екстреним медичним командам.

Заступник речника розповів, що гуманітарна команда ООН у регіоні закликала в середу ізраїльську владу скасувати вимогу, яка зобов’язує міжнародні НУО надавати особисту інформацію про своїх палестинських працівників, під загрозою припинення їхньої діяльності на цій території.

Ця вимога є частиною низки нових обмежувальних умов для міжнародних НУО, які передбачають потенційні наслідки за публічну критику політики та практики ізраїльського уряду, сказав Гак.

Раніше Збройні сили Канади здійснили повітряну доставку додаткової гуманітарної допомоги до сектору Гази. Повідомляється, що загальна вага вантажу становила 21 600 фунтів (майже 10 кг).

До слова, Організація Об'єднаних Націй назвала повідомлення про можливе рішення Ізраїлю розширити військові операції по всьому сектору Газа «глибоко тривожними», якщо вони правдиві.