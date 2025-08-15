Головна Світ Політика
Нетаньягу заявив про переговори з кількома країнами щодо прийому палестинців із Гази

Серед країн, з якими обговорюється ця тема, – Південний Судан, Сомалі, Ефіопія, Лівія та Індонезія

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що його уряд веде перемовини з низкою держав про можливість прийому палестинців, які були переміщені внаслідок війни в Секторі Газа. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією джерел телеканалу, серед країн, з якими обговорюється ця тема, – Південний Судан, Сомалі, Ефіопія, Лівія та Індонезія. Високопоставлений ізраїльський чиновник уточнив, що у разі досягнення домовленостей держави-учасниці розраховують на «значну фінансову та міжнародну компенсацію». Йдеться про розселення частини понад двох мільйонів мешканців Гази.

Втім, не всі згадані країни підтверджують факт переговорів. Південний Судан у середу офіційно спростував повідомлення у ЗМІ, назвавши їх «безпідставними та такими, що не відображають офіційної позиції країни». Раніше цього року подібні заяви про відсутність перемовин робили і представники Сомалі.

Щодо Індонезії, минулого тижня там повідомили про готовність прийняти на лікування 2 тисячі палестинців із Гази. Однак індонезійська влада наголосила, що після одужання вони мають повернутися додому.

Нетаньягу, який раніше неодноразово висловлювався на користь переселення палестинців, досі не розкрив детального плану щодо майбутнього Гази після завершення війни. Водночас в інтерв’ю телеканалу i24 він підкреслив, що мова не йде про «витіснення», а про «можливість для людей піти».

«Усі, хто говорить, що турбується про палестинців і хоче їм допомогти, повинні відкрити свої двері», – заявив ізраїльський прем’єр.

Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в секторі Гази та гарантувати безпеку країни. Про це він заявив під час пресконференції в Єрусалимі, передає «Главком».

Першим пунктом плану є повна ліквідація військових можливостей угруповання ХАМАС. Нетаньягу підкреслив, що війна не завершиться, доки ця організація зберігає здатність атакувати.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував повідомлення у ЗМІ щодо наміру Єрусалиму взяти сектор Гази під свій повний контроль.

