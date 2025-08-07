Головна Світ Політика
Нетаньягу відповів на чутки про намір Ізраїлю окупувати сектор Гази

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Нетаньягу підтвердив намір взяти Газу під тимчасовий контроль
фото: Reuters

Нетаньягу заявив, що Ізраїль хоче мате периметр безпеки на кордоні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував повідомлення у ЗМІ щодо наміру Єрусалиму взяти сектор Гази під свій повний контроль. Про це пише «Главком» із посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль планує взяти Газу під тимчасовий контроль та знищити терористичне угруповання ХАМАС, щоб мати периметр безпеки. Але після цього управління анклавом буде передано арабським державам.

«Ми не хочемо залишати його (контроль – «Главком»). Ми хочемо мати периметр безпеки та не хочемо керувати Газою. Ми хочемо передати її арабським силам, які керуватимуть нею належним чином і не загрожуватимуть нам», – відповів ізраїльський прем'єр.

Зі свого боку начальник Генштабу ЦАХАЛ Еяль Замир зазначив, що військові не згодні з окупацією Гази: «Ми вирішуємо питання життя і смерті, захищаючи країну, і робимо це, піклуючись про наших солдатів і мирних жителів Ізраїлю. Ми продовжимо діяти відповідально, чесно та рішуче, дбаючи лише про безпеку та добробуту Ізраїлю».

Він також додав, що ізраїльські військові завершили операцію «Колесниці Гідеона». «Тепер ми маємо можливість створити нову реальність безпеки вздовж кордону, одночасно чинячи постійний тиск на противника. Ми маємо намір розгромити ХАМАС та продовжувати діяти, постійно думаючи про заручників. Ми зробимо все можливе, щоби повернути їх додому», – заявив він.

Ввечері, 7 серпня, стартувало засідання військово-політичного кабінету Ізраїлю, де на порядку денному буде взяття Гази під контроль.

Нагадаємо, ЦАХАЛ раніше оголосив про тимчасове припинення вогню в деяких районах сектора Газа та створення гуманітарних коридорів для доставлення допомоги.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф повідомив про підготовку плану, який передбачає завершення бойових дій у секторі Газа.

Зі свого боку, джерело в канцелярії Нетаньягу повідомило, що військово-політичний кабінет обговорить наступні кроки у війні з ХАМАС, включаючи можливість повного контролю над палестинським анклавом.

