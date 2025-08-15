Головна Світ Політика
Ізраїль відновлює будівництво поселення, яке може заблокувати створення Палестинської держави

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ізраїль відновлює будівництво поселення, яке може заблокувати створення Палестинської держави
Організація Peace Now попередила, що E1 «смертельний для майбутнього Ізраїлю та шансів на мир»
Прем'єр Беньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп погодили відновлення плану, хоча офіційних підтверджень немає

Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич оголосив про початок будівництва поселення у районі Маалє-Адумім, що розділить Західний берег Йордану та відріже його від Східного Єрусалиму. Проєкт E1, реалізацію якого планують розпочати 20 серпня, може поставити хрест на перспективах створення Палестинської держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Смотрич заявив, що прем'єр Беньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп погодили відновлення плану, хоча офіційних підтверджень від обох лідерів немає. Міністр наголосив, що відповіді на спроби визнання Палестинської держави Ізраїль надаватиме «не документами, а фактами» – у вигляді нових будинків та районів.

За планом, на території між Єрусалимом і вже існуючим поселенням мають звести 3401 будинок. Проєкт критикують не лише палестинська влада та правозахисники, але й ООН, ЄС, Велика Британія та інші держави, які вважають його порушенням міжнародного права та загрозою рішенню про дві держави.

Організація Peace Now попередила, що E1 «смертельний для майбутнього Ізраїлю та шансів на мир». В ООН закликали Ізраїль скасувати рішення, зазначивши, що поселення «ще більше укорінюють окупацію». У Лондоні заявили про «грубе порушення міжнародного права», а Єврокомісія нагадала, що анексія територій без політичної угоди є незаконною.

Плани забудови E1 вже заморожували у 2012-му та після часткового відновлення у 2020-му. Аналітики попереджають, що нинішнє рішення може ще більше ізолювати Ізраїль на тлі критики через воєнну кампанію у Секторі Газа та закликів деяких держав визнати Палестину.

Палестинці побоюються, що розширення поселень, активізоване після нападу ХАМАС у 2023 році, остаточно позбавить їх шансів створити державу зі столицею у Східному Єрусалимі.

Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що його уряд веде перемовини з низкою держав про можливість прийому палестинців, які були переміщені внаслідок війни в Секторі Газа. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією джерел телеканалу, серед країн, з якими обговорюється ця тема, – Південний Судан, Сомалі, Ефіопія, Лівія та Індонезія. Високопоставлений ізраїльський чиновник уточнив, що у разі досягнення домовленостей держави-учасниці розраховують на «значну фінансову та міжнародну компенсацію». Йдеться про розселення частини понад двох мільйонів мешканців Гази.

