Чи допомагатиме Ізраїль Україні дронами та ППО? Відповідь посла

Посол Бродський заявив, що Ізраїль та Україна мають спільний інтерес у протидії Ірану

Ізраїль та Україна посилили співпрацю у протидії спільним загрозам, зокрема іранській загрозі через стратегічний діалог. Про це заявив посол в Україні Міхаель Бродський, пише «Главком» із посиланням на його інтерв’ю «24 каналу».

Дипломат нагадав, що під час візиту міністра закордонних справ Ізраїля Гідеона Саара до Києва було оголошено про запуск стратегічного діалогу щодо іранської загрози. Журналісти запитали Бродського, які конкретні кроки обидві країни планують зробити для протидії співпраці Ірану з РФ, зокрема, в контексті постачання дронів.

«Дивіться, почну з того, що це був, на мою думку, дуже важливий та дуже позитивний візит. Одним із його результатів стала домовленість про початок стратегічного діалогу між Ізраїлем та Україною щодо протидії Ірану. Як саме він відбуватиметься і в якому форматі – поки що складно сказати, так само як і хто братиме участь. Наразі ми саме цим і займаємося: треба визначити, де, коли і в якому форматі це буде», – відповів він.

За словами Бродського, Ізраїль та Україна мають спільний інтерес – стримування Ірану, який допомагає Росії зброєю, яку та використовує для ударів по цивільних об’єктах.

«Після останньої операції Ізраїлю проти іранських ядерної та військової програм Іран суттєво ослаб, і це однозначно грає на руку Україні. Це, хоч і не пряма, але опосередкована підтримка, і я гадаю, тут її вже відчувають», – додав дипломат.

Він відзначив, що Ізраїль та Україна обмінюються досвідом у сфері протидії дроновим атакам. На питання, чи є на цьому напрямку взаємодія між країнами, посол відповів: «Є діалог з цього питання, але, як і в попередньому випадку, я не хочу вдаватися до подробиць, адже такий діалог краще вести не публічно».

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар приїжджав до Києва 22 липня. Він доручив своєму відомству надати Україні додатковий пакет допомоги, до якого ввійдуть сучасні системи водопостачання.

Президент України Володимир Зеленський зустрічався із Сааром. Він розповів, що під час зустрічі йшлося про економічну та оборонну співпрацю. Зокрема, обговорили посилення української ППО та можливості для спільного виробництва зброї.