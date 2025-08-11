Головна Світ Соціум
Прем'єр Ізраїлю презентував п'ять принципів завершенні війни у Газі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
скриншот з відео

Нетаньягу особливо виокремив пункт про повну ліквідацію військових можливостей ХАМАС

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в секторі Гази та гарантувати безпеку країни. Про це він заявив під час пресконференції в Єрусалимі, передає «Главком».

Першим пунктом плану є повна ліквідація військових можливостей угруповання ХАМАС. Нетаньягу підкреслив, що війна не завершиться, доки ця організація зберігає здатність атакувати.

Другим принципом є звільнення всіх ізраїльських заручників – як тих, хто ще живий, так і тіл загиблих, щоб повернути їхнім родинам.

Третій пункт передбачає демілітаризацію Гази, за його словами, у регіоні не повинно залишитися жодних озброєних угруповань.

Четвертий принцип – збереження за Ізраїлем контролю над безпекою в Газі, щоб не допустити повторення загрози.

П’ятим пунктом йде передача влади в регіоні мирній цивільній адміністрації, яка не належить ані до Ізраїлю, ані до палестинських сил, але готова співпрацювати заради миру.

За словами Нетаньягу, наразі близько 70-75% території сектора перебуває під контролем ізраїльських сил, але залишаються два головні осередки ХАМАСу.

Він також пообіцяв створення безпечних гуманітарних коридорів для цивільних, щоб вони могли перейти в райони з доступом до їжі, води та медичної допомоги.

Нетаньягу особливо виокремив пункт про повну ліквідацію військових можливостей ХАМАС як головну умову завершення війни

«Це найкращий і найшвидший шлях завершити війну та ліквідувати ХАМАС. Іншого варіанту просто немає», – заявив прем’єр-міністр.

Раніше в Ізраїлі спалахнули масові протести через плани прем’єра встановити контроль над усім сектором Гази.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував повідомлення у ЗМІ щодо наміру Єрусалиму взяти сектор Гази під свій повний контроль.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль планує взяти Газу під тимчасовий контроль та знищити терористичне угруповання ХАМАС, щоб мати периметр безпеки. Але після цього управління анклавом буде передано арабським державам.

Згодом Організація Об'єднаних Націй назвала повідомлення про можливе рішення Ізраїлю розширити військові операції по всьому сектору Газа «глибоко тривожними», якщо вони правдиві.

Як стало відомо, Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання через оголошення прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу встановити повний контроль над сектором Гази. 

Теги: війна ХАМАС Ізраїль Беньямін Нетаньягу

