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Китай занепокоєний союзом Росії з Північною Кореєю – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Китай занепокоєний союзом Росії з Північною Кореєю – FT
Китай побоюється зменшення впливу Пекіна на Пхеньян через Російську Федерацію
фото з відкритих джерел

Китай почувається дискомфортно через російський вплив на Корейському півострові

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відправив високопоставленого чиновника до Пхеньяна, щоб підтвердити «глибоку дружбу» з Північною Кореєю, оскільки в Пекіні й Вашингтоні зростає занепокоєння з приводу розквіту альянсу Кім Чен Ина з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє FT.

Третій за рангом член керівної групи Комуністичної партії Китаю, Постійного комітету Політбюро, Чжао Лецзі відвідав Пхеньян. Це була перша зустріч на такому високому рівні між Північною Кореєю та Китаєм за останні майже п'ять років.

Пекін не надав детальної інформації про цілі триденного візиту Чжао, який розпочався в четвер, 11 квітня, і збігається з 75-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, але аналітики кажуть – поїздка свідчить про дискомфорт Китаю через російський вплив на Корейському півострові.

Директорка китайської програми Центру Стімсона Юн Сунь сказала, що хоча зближення Кіма й Путіна не становить безпосередньої загрози для Китаю, Пекін буде незадоволений втратою довгострокового впливу на Північну Корею, оскільки він сприймається як частина тристороннього «альянсу» з Москвою і Пхеньяном, а також учасником будь-яких кроків Кіма або Путіна з посилення військової напруженості в регіоні.

«Якщо Північна Корея отримає технологію озброєнь від Росії, то КНДР матиме кращі технології та можливості для провокацій. Це найбільш значне потенційне занепокоєння для Китаю», – додала вона.

Тісна співпраця КНДР з Росією

Кім зустрічався з Путіним під час візиту до РФ у вересні минулого року, й очікується, що російський диктатор відвідає Пхеньян цього року. Востаннє Кім зустрічався з Сі у 2019 році.

«Це перший момент за багато років, коли зв'язки між Москвою і Пхеньяном стали тіснішими, ніж між Пекіном і Пхеньяном», - каже експерт з Північної Кореї в Королівському коледжі Лондона Рамон Пачеко Пардо.

Минулого місяця газета Financial Times писала, що північнокорейські судна почали здійснювати регулярні рейси на далекий схід Росії для завантаження нафтопродуктів, всупереч санкціям ООН.

Експерти заявили, що нафта постачалася як оплата за тисячі контейнерів з боєприпасами, які Північна Корея надала Росії за останні шість місяців для війни проти України. Наприкінці березня РФ наклала вето на продовження повноважень групи ООН, яка стежить за дотриманням санкцій проти КНДР, тоді як Пекін утримався від голосування.

Китай, Росія та Північна Корея

Зміцнення зв'язків між Кімом і Путіним викликало питання про те, чи має намір північнокорейський диктатор зіштовхнути Пекін і Москву один проти одного.

«Кім хоче повернутися до часів холодної війни, коли у Північної Кореї було два спонсори, яких вона могла заохочувати конкурувати один з одним», - вважає директор Центру міжнародного співробітництва при державному Інституті стратегії національної безпеки Південної Кореї Пак Бьюн Кван.

Аналітик вважає, що Китай не буде радий бачити зміцнення відносин між Північною Кореєю й Росією, оскільки це може зменшити вплив Пекіна на Пхеньян.

Професор міжнародних відносин в університеті Ренмін у Пекіні Ши Іньхун наголосив, що Китай усвідомлює дедалі тісніші відносини між Північною Кореєю й Росією.

Зокрема, за словами професора, відносини Пекіна з РФ також стали «ще тіснішими», попри «певні складнощі», пов'язані війною Росії проти України.

Західні дипломати занепокоєні тим, що підтримка з боку РФ може заохотити Північну Корею до активізації випробувань зброї, можливо, й до проведення першого ядерного випробування з 2017 року. 

Нагадаємо, США попереджають союзників, що Китай надавав дані геопросторової розвідки Росії, щоб допомогти у її війні проти України.

Як повідомлялося, Китай докладатиме зусиль для політичного врегулювання війни в Україні, де не буде «переможців та переможених». Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін під час пресконференції.

Як відзначив речник, позиція Китаю щодо війни в Україні є послідовною, чіткою та прозорою. Наразі існує ризик подальшого погіршення та ескалації, у зв'язку з чим необхідно докласти зусиль для завершення конфлікту шляхом переговорів, а не бойових дій.

До слова, Міністерство закордонних справ Китаю закликало не перекладати на країну відповідальність за співпрацю з Росією.

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Теги: Китай Північна Корея росія озброєння

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