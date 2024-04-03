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Глава французького Міноборони вперше за тривалий час подзвонив Шойгу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава французького Міноборони вперше за тривалий час подзвонив Шойгу
Міністр Лекорню наголосив, що Париж немає жодної інформації про зв'язок теракту під Москвою та Україною
фото з відкритих джерел

Французький міністр засудив нещодавній теракт у підмосковному ТЦ «Крокус Сіті Хол»

 

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню сьогодні, 3 квітня, провів телефонну розмову з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Ця бесіда між очільниками відомств стала першою з жовтня 2022 року. Про це повідомляє Le Monde.

Французький міністр знову засудив нещодавній теракт у підмосковному ТЦ «Крокус Сіті Хол», який скоїли ісламські бойовики.

Очільник французького відомства підтвердив, що Париж немає жодної інформації щодо нібито зв'язку цього нападу у РФ з Україною, про що продовжує стверджувати Москва. Відтак Лекорню закликав Кремль припинити такі спроби перекласти відповідальність на Київ.

«Після нападу під Москвою 22 березня, скоєного «Ісламською державою», міністр нагадав про наше рішуче засудження та солідарність Франції з жертвами та їхніми родинами. Він підтвердив, що у Франції немає інформації, щоб встановити зв'язок між цією атакою та Україною. Він закликав Росію припинити будь-яку експлуатацію», – йдеться в пресрелізі французького міністерства.

Крім того, Лекорню також беззастережно засудив загарбницьку війну, яку Росія веде проти України.

Посадовець нагадав, що Франція продовжуватиме надавати українській стороні підтримку у відсічі широкомасштабній агресії з боку РФ «настільки довго та настільки інтенсивно, наскільки це необхідно у її боротьбі за свободу та суверенітет, щоб принести мир та безпеку на європейський континент».

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

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Теги: війна росія Франція міністр Сергій Шойгу

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