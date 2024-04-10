Представник Путіна звинуватив Казахстан у затопленні регіонів Росії

Казахстан повинен був «узгодженіше» скидати воду у своїй системі водосховищ

У паводку, який накрив низку областей РФ, та прориві дамби в Оренбурзькій області РФ винний Казахстан. Казахстан повинен був «узгодженіше» скидати воду у своїй системі водосховищ, щоб Росія могла уникнути паводків у Курганській та Тюменській областях. Про це заявив повноважний представник президента РФ в Уральському федеральному окрузі Володимир Якушев, пишуть росЗМІ.

«Коли у нас ось такі ось зими і коли у нас досить велика кількість снігу, і у водосховищі накопичується досить великий запас води, то нам є в цьому плані, що відпрацювати з нашими колегами з Казахстану, щоб скидання водосховищ цієї води було більшим. узгоджений, правильним і більш рівним», – заявив Якушев.

За його словами, у майбутньому за рахунок коригування скидів у Казахстані проблем із паводками у кількох областях можна буде уникнути. Поки що ж у Кургані готуються до «великої води». За попередніми оцінками, це історичний максимум. Тому додатково відсипаються ті ділянки, де є підстави вважати, що висота дамби буде недостатньою», – зазначив повпред президента. При цьому Якушев не став гарантувати, що заходи «на 100%» допоможуть впоратися зі стихією.

Найбільш гостра ситуація з паводком склалася в Оренбурзькій області, де 5 квітня в Орську стався прорив греблі після підвищення рівня води у річці Урал. У регіоні затопило понад 10 тис. житлових будинків. Пікового рівня води в Уралі в Оренбурзі очікують 10 квітня.

У регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації. Такий режим введено в деяких районах Тюменської, Курганської і Самарської областей.

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