Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Орський потоп. Чи потоне путінський режим?

glavcom.ua
У російському Орську – потоп через прорив дамби
фото з відкритих джерел

Маленький рубікон з непоганими перспективами

Потоп в Орську вперше зафіксував контури нового суспільного договору в РФ. І цей договір дуже обнадійливий для нас.

  1. До 2022 року суспільний договір зводився до формули «ми забезпечуємо вам нормальний добробут, ви не заважаєте нам красти і гратися в геополітику». Останні два роки росіянам запропонували інший договрір: «ви будете жити гірше ніж раніше, але ми подаруємо вам велич, а ви не лізете в наші справи». Орськ несподівано вніс (точніше окреслив те, що було приховано) свої корективи: «ви будете жити гірше ніж раніше, але ми подаруємо вам велич, а ви не лізете в наші справи. Але якщо у нас щось не вдається – винними будете ви і саме ви за все заплатите».
  2. Нова формула стосується не лише Орську, де люди відмовилися евакуйовуватися через мародерів, це стосується Кургану, де людям сказали забезпечити собі місячний (!) запас води, Білгорода, де фермерам наказали забезпечити самих себе РЕБами і т.д. Власне, несподівано, росіяни опинилися в ситуації, коли влада бреше не заради якоїсь вигоди, а через безсилля. Це один із базових моментів для десакралізаціі влади. Правда, проблема полягає в тому, що Оренбург і Курган далеко. І особливо жителів Москви їхні проблеми не хвилюють. Хоча й недооцінювати всі ці речі точно не варто. Адже все, що ми бачимо – це класичний приклад дуже великої несправедливості, яка зачепила великі маси людей. При цьому, піти класичним шляхом і швидко звільнити губернаторів не можна: це означатиме проявити слабкість.
  3. В той же час, нинішня ситуація показує пробіли в можливостях інформвійни на російській території. Я вже неодноразово писав, що 2024 рік – це рік дрібних чорних лебедів для Кремля. Але ці лебеді залишатимуться дрібними на фоні того, що наші інформ можливості, на жаль обмежені, російська опозиція переживає кризу жанру і явно не попадає повістку дня РФ, а колективний Захід (перш за все США), де-факто, відмовилися від ведення інформвійни на російській території.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путінський режим потоп росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль поставив перед вчителями завдання «переорієнтації та становлення російської ідентичності підростаючого покоління»
Російська «Профілактика» – як росіяни перевиховують українських підлітків
12 березня, 15:05
Де ворог може вдарити наступного разу?
На Київ чи Харків? Яких дій чекати від росіян влітку-восени цього року
27 березня, 12:05
«Якщо Захід дозволить Україні програти війну, то зростає загроза ширшої війни», – застеріг Джеймс Шерр під час виступу на Київському безпековому форумі
Джеймс Шерр: Посол і президент – не ті ролі, які підходять Залужному геополітика
26 березня, 10:15
Наразі технологічні об'єкти підприємства зупинено, відбувається уточнення наслідків
Росія визнала: українські дрони зупинили один з найбільших нафтопереробних заводів країни
13 березня, 15:15
Європейський Союз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі
Обмеження імпорту агропродукції з Росії та Білорусі. Україна назвала терміни
22 березня, 15:35
Золото може зростати у ціні й надалі
Вартість золота встановила новий історичний рекорд – Reuters
1 квiтня, 15:56
За словами Синєгубова, на Куп’янсько-Лиманському напрямку є концентрація ворожих військ в приблизно 100 тис. окупантів
Голова Харківської ОВА оцінив воєнну загрозу для регіону
28 березня, 10:29
Чехія занепокоєна війною в Україні і вбачає загрозу для своєї країни з боку РФ
Після тривожних заяв президента Сербії ще одна країна ЄС заговорила про небезпеку
27 березня, 09:40
Журналісти у дослідженні спираються на заяви жертв, російські урядові документи, дані про пересування та місцеперебування
«Гаванський синдром» у американських дипломатів: що це за хвороба і до чого тут Росія
1 квiтня, 16:28

Вадим Денисенко

Орський потоп. Чи потоне путінський режим?
Орський потоп. Чи потоне путінський режим?
Теракт у «Крокусі». Латентний держпереворот?
Теракт у «Крокусі». Латентний держпереворот?
Теракт у Росії. Вгадайте, кого звинуватить російська влада
Теракт у Росії. Вгадайте, кого звинуватить російська влада
Україна входить у найагресивнішу фазу війни цього року
Україна входить у найагресивнішу фазу війни цього року
Пік могутності Путіна пройдено. Що далі?
Пік могутності Путіна пройдено. Що далі?
Білий прапор Папи Римського. Що нам потрібно про це знати
Білий прапор Папи Римського. Що нам потрібно про це знати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
24K
Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру
14K
До якого завершення війни схилятимуть Україну?
13K
США передали Україні трофейну іранську зброю
13K
«Золоті горішки» Авакова. Ексміністр МВС став власником бізнесу на Закарпатті
7201
«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці

Новини

Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив людство про наслідки дій Путіна
Сьогодні, 08:06
Остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту, вибух в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 10 квітня
Сьогодні, 04:24
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
На фронті загинув український актор Андрій Доманський
Вчора, 17:56
США передали Україні трофейну іранську зброю
Вчора, 16:07

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua