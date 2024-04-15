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«Одностатеві поцілунки в губи». Волейболісток з Росії звинуватили у пропаганді ЛГБТ

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Одностатеві поцілунки в губи». Волейболісток з Росії звинуватили у пропаганді ЛГБТ
Турецька волейболістка «Локомотива» Ебрар Каракурт піднімає на руки іншу гравчиню клубу Юлію Бровкіну

Радниця гендиректора російського «Динамо»: У трансляціях  матчів крупним планом демонструються жахливі жести, що імітують статевий акт

Радниця гендиректора російського волейбольного клубу «Динамо» (Москва) Олена Годіна звинуватила волейболісток калінінградського «Локомотива» у пропаганді ЛГБТ.

14 квітня волейболістки «Локомотива» здобули перемогу над «Динамо»у матчі півфінальної серії плей-офф чемпіонату Росії з рахунком 3-1 та вийшли у фінал турніру.

«ЛГБТ-спільнота в Російській Федерації на законодавчому рівні визнана екстремістською організацією, заборонено пропаганду цього відхилення від традиційних цінностей серед молоді. Проте, на наш сором, у трансляціях волейбольних матчів крупним планом демонструються жахливі жести, що імітують статевий акт у виконанні гравців калінінградського «Локомотива», спрямовані у бік команд суперників, одностатеві поцілунки в губи та інша гидота. Уявіть, що ваші діти опиняться поруч із подібним в одній роздягальні чи душовій. Ви б хотіли, щоб ці «представниці» бачили як ваші діти перевдягаються після тренування, торкалися їх руками, долучали до того, чим хизуються?», – написала Годіна у колонці на офіційному сайті «Динамо».

4 фото
На весь екран

Також до тексту були додані кадри трансляції поєдинку. На одному з яких турецька волейболістка «Локомотива» Ебрар Каракурт цілує у щоку Юлію Бровкіну, а на іншому піднімає її на руки.

Також на сайті опубліковані фотографії із костюмованої вечірки, на якій Каракурт та Бровкіна постали в образах Джокера та Харлі Квінн.

Теги: волейбол ЛГБТ росія

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