Головна Світ Політика
search button user button menu button

Допомога Україні та Ізраїлю: у законопроєкті про бюджет США знову ні слова

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Допомога Україні та Ізраїлю: у законопроєкті про бюджет США знову ні слова
Законопроект про продовження терміну фінансування уряду був ухвалений у США
фото із відкритих джерел

У законопроєкті про бюджет США не згадано про фінасування допомоги Україні чи Ізраїлю 

Палата представників США схвалила законопроект про нове продовження терміну тимчасового фінансування уряду до березня 2024 року, щоб уникнути призупинення його роботи. Але він, як і раніше, не включає військову допомогу Ізраїлю та Україні розчаровано пишуть ізраїльські ЗМІ. 

«За» проголосували 314 законодавців, «проти» – 108. Відповідно до процедури затвердження, законопроект надходить на підпис президенту США Джо Байдену. Раніше резолюцію схвалив Сенат США. Її підтримали 77 сенаторів, 18 виступили проти.

Білий дім пов'язує допомогу Ізраїлю із затвердженням допомоги Києву, проти чого виступає частина республіканців, що контролюють Сенат, нагадує ізраїльське ЗМІ.

До слова, прийняття пакета національної безпеки, який передбачає нове фінансування для України, стане наступною ціллю Сенату після тимчасового бюджету. Про це повідомив лідер більшості в Сенаті Сполучених Штатів Чак Шумер у Twitter.

«Щойно Конгрес уникне зупинки роботи, моя ціль, щоб Сенат якнайшвидше перейшов до розгляду додаткового документа з національної безпеки. Наша національна безпека, наші друзі за кордоном та майбутнє демократії не вимагають нічого іншого», – зазначив Шумер.

Як повідомлялося, сенатори Сполучених Штатів у четвер прийняли законопроєкт, спрямований на запобігання припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування – шатдауну, який може настати вже із суботи, 20 січня.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, вважає, що більшість у Конгресі підтримає схвалення фінансування військової допомоги для України. Проте він також не виключає і «катастрофічний» варіант. Про це повідомляє «Голос Америки». Відповідну заяву американський лідер зробив, відповідаючи на питання журналістів про свої очікування щодо схвалення законодавцями фінансової та військової підтримки України з боку Штатів після вчорашньої зустрічі із членами Конгресу.

Раніше президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.

Читайте також: Білий дім занепокоєний кардинальними змінами загроз від КНДР через співпрацю з Росією

 

 

Теги: бюджет фінансування президент Сенат США безпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву
Китай чинить військовий й економічний тиск на майбутні вибори в Тайвані – ЗМІ
4 сiчня, 06:30
Французький банк більше не хоче обслуговувати росіян
Найбільший банк Франції вирішив позбавитись бізнесу у Росії
26 грудня, 2023, 09:50
Володимир Зеленський дав велику пресконференцію
Президент прокоментував, скільки ще Україні допомагатимуть партнери
19 грудня, 2023, 18:36
Лукашенко прилетів навідати Путіна до Москви
Лукашенко знову полетів до Путіна
25 грудня, 2023, 10:45
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Байден провів зустріч з лідерами Конгресу щодо підтримки України
Вчора, 04:45
Колишній президент Леонід Кучма з дружиною Людмилою
Де перебуває Кучма під час війни? Прессекретарка експрезидента внесла ясність
Вчора, 08:22
Полковник Хеміш де Бреттон-Гордон пояснив цілі Росії на даному етапі війни в Україні
Полковник британської армії озвучив умову для введення військ НАТО в Україну
4 сiчня, 09:18
Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне
Новий очільник МЗС Франції кумедно пожартував про свій візит під час зустрічі з Зеленським
13 сiчня, 19:40
Сторони обговорили основні елементи майбутньої двосторонньої безпекової угоди
Україна розпочала переговори з Румунією щодо угоди про безпекові гарантії
14 сiчня, 15:48

Політика

РФ готує новий масштабний наступ на Київ? Financial Times розкрила задуми Кремля
РФ готує новий масштабний наступ на Київ? Financial Times розкрила задуми Кремля
Допомога Україні та Ізраїлю: у законопроєкті про бюджет США знову ні слова
Допомога Україні та Ізраїлю: у законопроєкті про бюджет США знову ні слова
Путін пішов під воду
Путін пішов під воду
Росія визнала ліквідацію Україною літака А-50 – британська розвідка
Росія визнала ліквідацію Україною літака А-50 – британська розвідка
Переплюнув Фіделя Кастро. Чеський депутат виступав за трибуною 11 годин (відео)
Переплюнув Фіделя Кастро. Чеський депутат виступав за трибуною 11 годин (відео)
Комітет Бундестагу схвалив бюджет на 2024 рік з грошима для України
Комітет Бундестагу схвалив бюджет на 2024 рік з грошима для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії (відео)
41K
Українці почали масово виїздити із Туреччини
21K
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7125
Засновника компанії Concorde Capital затримано на кордоні
5767
Байден після зустрічі з членами Конгресу зробив заяву щодо допомоги Україні
5514
Держприкордонслужба вводить обмеження для цивільних у Чернігівській області

Новини

Затримання Ігоря Мазепи. Компанія Concorde Capital зробила заяву
Сьогодні, 10:01
На фронті різко зросла кількість боїв – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Сильний вітер та опади: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 06:13
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Ворог припинив штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:19
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Вчора, 06:13

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua