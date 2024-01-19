Допомога Україні та Ізраїлю: у законопроєкті про бюджет США знову ні слова

Законопроект про продовження терміну фінансування уряду був ухвалений у США

У законопроєкті про бюджет США не згадано про фінасування допомоги Україні чи Ізраїлю





Палата представників США схвалила законопроект про нове продовження терміну тимчасового фінансування уряду до березня 2024 року, щоб уникнути призупинення його роботи. Але він, як і раніше, не включає військову допомогу Ізраїлю та Україні розчаровано пишуть ізраїльські ЗМІ.

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«За» проголосували 314 законодавців, «проти» – 108. Відповідно до процедури затвердження, законопроект надходить на підпис президенту США Джо Байдену. Раніше резолюцію схвалив Сенат США. Її підтримали 77 сенаторів, 18 виступили проти.

Білий дім пов'язує допомогу Ізраїлю із затвердженням допомоги Києву, проти чого виступає частина республіканців, що контролюють Сенат, нагадує ізраїльське ЗМІ.

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До слова, прийняття пакета національної безпеки, який передбачає нове фінансування для України, стане наступною ціллю Сенату після тимчасового бюджету. Про це повідомив лідер більшості в Сенаті Сполучених Штатів Чак Шумер у Twitter.

«Щойно Конгрес уникне зупинки роботи, моя ціль, щоб Сенат якнайшвидше перейшов до розгляду додаткового документа з національної безпеки. Наша національна безпека, наші друзі за кордоном та майбутнє демократії не вимагають нічого іншого», – зазначив Шумер.

Як повідомлялося, сенатори Сполучених Штатів у четвер прийняли законопроєкт, спрямований на запобігання припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування – шатдауну, який може настати вже із суботи, 20 січня.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, вважає, що більшість у Конгресі підтримає схвалення фінансування військової допомоги для України. Проте він також не виключає і «катастрофічний» варіант. Про це повідомляє «Голос Америки». Відповідну заяву американський лідер зробив, відповідаючи на питання журналістів про свої очікування щодо схвалення законодавцями фінансової та військової підтримки України з боку Штатів після вчорашньої зустрічі із членами Конгресу.

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Раніше президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.