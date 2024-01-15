Депутатка розповіла, якої збройної підтримки Україна тепер очікує від США

Устінова: «Зброї мало. Тут вже питання йде навіть не про новітні технології»

Голова фракції «Голос» Олександра Устінова в інтерв’ю «Главкому» розповіла, яка зброя потрібна Україні для ведення бойових дій.

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«Зараз ключове – це ракети Atacms на 300 км дальності, а не тільки на 165 км, які нам надали. Нам треба більше комплексів Patriot і ракет. Зараз йдеться в першу чергу про локалізацію виробництва і розширення виробництва в Сполучених Шатах, тому що зброї мало. Тут вже питання йде навіть не про новітні технології», – зауважила голова фракції «Голос».

Олександра Устінова наголошує, що зараз головне, це: пришвидшення навчання пілотів та якнайшвидша передача літаків F-16 і надання новітнього озброєння – у першу чергу, Atacms на 300 км.

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Також вона висловилася щодо пакету допомоги для України: «Для нас було дуже важливо, щоб це був один пакет – Україна, Ізраїль, кордон і Тайвань. Тому що фактично таким чином можна зібрати максимальну кількість голосів. Розбивати було ризиковано, бо тоді б проголосували за Ізраїль, а за нас – ні. Зараз, коли дійшло вже до цих перемовин і законопроєкт лежить на столі, не думаю, що його будуть переподавати. Хоча і не виключаю такого».

Олександра Устінова зауважила, що потрібно переконувати демократів, щоб вони йшли на поступки, і розповідати американському населенню, що якщо Україна програє, їм доведеться воювати в Європі.

Зазначимо, наявність ракет Atacms може значно вплинути на ситуацію на полі бою. Росії доведеться адаптуватися до принципів використання авіації для протистояння новій зброї.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прогнозує, що американські ракети Atacms змінять ситуацію на фронті, а росіяни брехатимуть про те, що збивають їх.

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Нагадаємо, Пентагон не знайшов доказів розкрадання американської зброї в Україні. Росія постійно намагається поширювати дезінформацію про розкрадання озброєння.

Повідомляється, що США запровадили санкції проти Росії через поставки балістичних ракет КНДР.