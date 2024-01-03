Посол Корсунський назвав японське озброєння, яке цікаве Україні

«Японія надавала ЗСУ пряму допомогу. Це захисне знаряддя для солдатів і багато корисних речей»

У Японії є протидронні лазерні гармати, електроніка, обладнання для розмінування та радари, які цікавлять Україну. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України в Японії Сергій Корсунський.

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За словами посла, у Японії є протидронні лазерні гармати. Але вони поки що – дослідні зразки: «Нам би вони були цікаві, і ми про це з ними говоримо. У них є електроніка, є гарні радари, які також нам би були цікаві. Танків у Японії мало, тут на них не дуже поїздиш, гори. Теоретично, є літаки, які б нам були цікаві. Але це ще більш складна історія ніж поставки F-16, про які зараз всі говорять. Водночас, японці мають обладнання для розмінування, яке нам дуже цікаве. Щось з цього нам уже передали».

Сергій Корсунський заявив, що до останнього часу існували жорсткі обмеження на рівні урядових рішень щодо можливості будь-яких постачань. Але, коли почалася повномасштабна агресія РФ проти України, Японія швидко ці принципи переглянула: «Так, поки не йдеться про постачання озброєння. Тим не менше, Японія надавала ЗСУ пряму допомогу. Це захисне знаряддя для солдатів і багато корисних речей, які могли використовувати ЗСУ. Наприклад, це 100 автомобілів підвищеної прохідності. Можливо, це небагато. Але це вперше в післявоєнній історії Японії подібна допомога».

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«Вперше японці прийняли 2500 біженців із України. Перший іноземний лідер виступив у парламенті Японії взагалі за всю історію. І це був президент України. Список «вперше» є досить довгим. Всі пам’ятають тут Бучу, Ірпінь. Потім був контрнаступ і звільнення наших територій на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині. Тоді стало вже зрозуміло, що ми дещо програємо повітряний компонент агресору. Відтоді наша центральна влада на рівні президента і уряду веде пошуки будь-яких можливостей посилення протиповітряної, протиракетної оборони. У нас спочатку мало що було. Потім з’явилися системи Patriot, інша техніка. Всі, мабуть, памʼятають, що велися розмови з усіма партнерами, в тому числі і з Японією, з тим, аби закрити наше небо. У Японії є виробництво антидронових систем і радарів», – каже Корсунський.

До того ж від Японії надходить допомога цивільним: гроші, гуманітарна допомога. Також японці у розмінуванні території України. Вони є членам коаліції з розмінування, коаліції з IT.

Українцям варто зважати і на напругу, яка є у Південнокитайському морі між Китаєм і Філіппінами. Через це Японія має бути напоготові. «У правлячій коаліції дві партії, які до неї входять, почали між собою переговори стосовно зміни умов постачання зброї. Врешті-решт досягли домовленості, що Японія може постачати озброєння за кордон, але абсолютно виключається, щоб це озброєння постачалося країнам, що перебувають у стані війни. Декілька катерів для берегової охорони було передано Філіппінам, деяким іншим країнам регіону японці надали радари. І от, ухвалили рішення передати США ракети Patriot, які в Японії виробляються за американською ліцензією. Що буде з цими ракетами далі? Мені важко це передбачити», – зазначає посол.

Сергій Корсунський зазначає, що списки, які передаються українським партнерам, синхронізовані, тому про потреби України знають усі. «Кожна країна має вирішувати сама, виходячи з міркувань власної національної безпеки. Розумієте, у нас зараз ворог один, а в японців їх три. Окрім того, що Росія окупувала північні території Японії і постійно загрожує, є ще Північна Корея, яка постійно стріляє в бік Японії різними типами ракет, називаючи це випробуванням. Є ще Китай, який претендує на острови Сенкаку на півдні Японії. Та й взагалі разом з Росією проводить безкінечні маневри ВМФ, залучаючи літаки, які літають тут над Японським морем. Тому Японія перебуває в досить складній ситуації», – резюмує Корсунський.

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Посол каже, що їх завдання переконати не тільки уряд, який усе прекрасно розуміє, а й японське суспільство, що допомога Україні – це важливо: «Є політичні сили, які проти військової допомоги. Це не стосується безпосередньо України. Вони принципово проти того, щоб Японія передавала на сторону озброєння. З цих же міркувань у них немає підводних човнів на атомних реакторах. Тому що принцип, що військового атома не має бути на території Японії, важливий. В японців дизельні підводні човни, хоча і дуже гарні».

Корсунський заявив, що на сьогодні сила Японії в її фінансах, економіці і дипломатичній сфері, а не у військовій. Однак Україна намагається знайти елементи, які могли б бути корисні для неї.