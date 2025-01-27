Кишинів надасть самопроголошеному Придністров'ю газ, але за однієї умови

Також допомогу регіону надасть Євросоюз

Кишинів надасть самопроголошеному Придністров'ю 3 млн кубометрів газу в борг, аби підтримати тиск у системі. Про це прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан повідомив на пресконференції 27 січня, передає NewsMaker.

«Хочу звернутися до наших співгромадян на Лівобережжі. Правобережжя сьогодні надасть вам допомогу – 3 млн кубометрів газу для того, щоб підтримати тиск у системі», – сказав він.

За його словами, Євросоюз також надасть €30 млн на закупівлю природного газу, який використають для виробництва електроенергії на Молдавській державній районній електростанції для Правого берега за «докризовими цінами», а також для забезпечення потреб придністровського регіону з 1 по 10 лютого.

«Паралельно уряд Молдови та ЄС працюють над дворічним пакетом допомоги для зміцнення енергетичної стійкості усієї країни. По суті Євросоюз знову приходить на допомогу Молдові. І це не просто слова. ЄС надає реальну допомогу: тепло, світло, безпека всім нам. Кишинів зробив усе можливе, щоб постачання газу відновилося, і сьогоднішнє рішення наочно демонструє, що проблеми, створені не нами, можна вирішити завдяки спільним зусиллям», – заявив Речан.

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

Молдова раніше пропонувала допомогти невизнаному Придністров'ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Однак Придністров'я відмовилося купувати європейський газ замість російського, пояснивши відмову від європейського газу «вищими та нестабільнішими цінами».

Як повідомлялося, Красносельський заявляв, що вугілля, яке Україна пропонувала як допомогу Придністров'ю, не годиться для Молдовської ДРЕС.

До слова, уряд Молдови та влада окупованого Придністров'я продовжують докладати зусиль для забезпечення невизнаного регіону європейським газом. Однак поки що результат відсутній.