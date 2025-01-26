Сіярто назвав польського прем’єра «агентом Сороса»

Петер Сіярто заявив, що Угорщина не дозволить нікому поставити під загрозу безпеку свого енергопостачання

Глава МЗС Угорщини емоційно відреагував на заяву Туска

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто емоційно відповів прем’єр-міністру Польщі Дональду Туску, який пообіцяв наслідки угорському прем’єру Віктору Орбану у випадку, якщо він заблокує європейські санкції проти РФ. Про це Сіярто написав у Facebook.

У дописі Сіярто назвав Туска «агентом Сороса» та заявив, що Угорщина не дозволить нікому поставити під загрозу безпеку свого енергопостачання.

«Це може бути важко зрозуміти агенту Сороса, але коли справа доходить до команд, ми граємо за збірну Угорщини. Тому ми представляємо інтереси Угорщини: ми не бажаємо продовжувати платити ціну чужих війн і не дозволимо нікому поставити під загрозу безпеку нашого енергопостачання. Бо для нас Угорщина – перша», – йдеться в повідомленні.

Передісторія

Представники Угорщини, за даними ЗМІ, не дали згоду на прийняття рішення щодо продовження санкцій ЄС проти Росії. На такі дії Будапешту відреагував прем'єр-міністр Польщі Туск.

«Якщо Орбан дійсно заблокує європейські санкції в ключовий для війни момент, стане абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають із цього факту», – заявив він.

А Орбан поставив свої умови для продовження європейських санкцій проти Росії. Він вимагає від України поновлення транзиту російського газу та гарантій про продовження транзиту нафти.