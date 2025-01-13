Словацький школяр з українською символікою на одязі відмовився потиснути руку президенту своєї країни

Школяр зі Словаччини Симон Оманік не потиснув руку президенту Петеру Пеллегріні, бо вважає його брехуном

13 січня у Словаччині відбулась церемонія нагородження переможців математичної олімпіади у президентському палаці. Під час церемонії вручення нагород, Симон Оманік з українською символікою на одязі демонтративно відмовився тиснути руку президенту Словаччини Петеру Пеллегріні. Мережею поширилось відповідне відео.

Toto ste zachytili? Ten chalan je u mňa akoze macher pic.twitter.com/g65ZZLn8eL — Jakub Bajzath  (@BajzathJakub) — Jakub Bajzath  (@BajzathJakub) January 13, 2025

Зазначається, що старшокласники отримували нагороди від міністра освіти Томаша Друкера. Хлопець, який прийшов у президентський палац отримати нагороду за бронзову медаль на центральноєвропейській математичній олімпіаді, прикрасив свй костюм жовто-блактитною стрічкою. Коли ж президент Пеллегріні, потягнув руку аби привітати школяра з отриманою відзнакою, той відмовився її потиснути.

Симон Оманік пояснив причину свого вчинку словацькому виданню Dennik N.

Школяр заявив, що Пеллегріні переміг на президентських виборах, «обманюючи та брешучи людям», зокрема, маніпулюючи темою війни в Україні.

Варто зазначити, що Словаччина неодноразово відмовляла Україні у військовій допомозі проти російської агресії, а її лідери та політики постійно стверджують, що Київ та Москва повинні сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Україні та Росії треба негайно сісти за стіл переговорів, а Київ «буде змушений піти на територіальні поступки».

«Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України», – сказав словацький президент.

За словами Пеллегріні, він дійшов такої думки через щоденну інформацію про ситуацію на фронті. Президента також закликав Україну та Росію якнайшвидше розпочати мирні переговори.

Як відомо, з моменту вступу на посаду в червні 2024 року президент Словаччини Петер Пеллегріні відхилив звернення чотирьох громадян, які планували приєднатися до української армії.

Раніше президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що готовий запропонувати Братиславу проведення мирних переговорів між Україною та Росією.

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти вступу України в НАТО. Він також висловився про перспективу примирення з Росією після війни. На думку Фіцо, членство України в Альянсі може спровокувати глобальний конфлікт.