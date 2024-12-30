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«Слава Україні!»: два роки тому росіяни розстріляли Героя Олександра Мацієвського

Іванна Гончар
glavcom.ua
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«Слава Україні!»: два роки тому росіяни розстріляли Героя Олександра Мацієвського
Олександр раніше не мав досвіду військової служби, але одразу після початку російського вторгнення 24 лютого пішов добровольцем
колаж: glavcom.ua

30 грудня минає два роки, як російські військові розстріляли українського воїна Олександра Мацієвського

30 грудня 2022 року російські війська розстріляли українського військового Олександра Мацієвського. Його стратили після слів «Слава Україні!».

«Главком» пригадує історію життя героя. 

30 грудня з самого ранку рота вогневої підтримки, в якій служив Олександр Мацієвський, зайняла позиції в районі міста Соледар Донецької області. Вони мали вийти у неконтрольовану зону, закріпитись та втримати лісопосадку, щоб прикрити напрямок, на якому вже не було українських військ. Ворог був близько, але інформації, де знаходився противник, у підрозділу не було. Треба було діяти швидко, щоб врятувати наші війська у Соледарі.

Що саме трапилось під час бою – невідомо. Мацієвський виходив у бій у повному бойовому спорядженні. Він був за посадою снайпером роти вогневої підтримки, але через певні обставини у цей бій він пішов зі звичайним автоматом.

Очевидно, відео, де розстрілюють українського бійця, зняте вже після того, як за невідомих обставин Олександр Мацієвський був захоплений у полон, оскільки жодного спорядження на ньому на відео не було.

«Главком» нагадує, що 6 березня 2022 року мережею почало ширитись відео, на якому російські військові розстріляли полоненого українського бійця після слів «Слава Україні!». Вже 8 березня у 119-й бригаді тероборони повідомили, що це може бути їхній боєць – солдат 163-го батальйону цієї бригади Олександр Мацієвський. Його також впізнала мати. 12 березня СБУ підтвердила, що на відео Олександр Мацієвський.

Олександр Мацієвський народився 10 травня 1980 року у місті Кишинів, Молдова, у 2008 році переїхав з родиною до України, до міста Ніжин, де проживає його мама. Мацієвський раніше не мав досвіду військової служби, але одразу після початку російського вторгнення 24 лютого пішов добровольцем у склад 163-го батальйону 119-ї бригади, яка захищала Чернігівську область.

Тіло Олександра Мацієвського забрали в результаті обміну, поховали в Ніжині 14 лютого 2023 року. У довідці про причину смерті вказано, що боєць загинув від поранень з вогнепальної зброї. У Київ на опізнання тіла їздила його мати.

Також відомо, що в Ніжині перейменували вулицю на честь воїна Мацієвського. Перейменування вулиці в місті стало винятком, оскільки посмертно було надано звання Героя України.

У 2023 році 6 грудня, у День Збройних сил України в Києві відбулось урочисте відкриття пам’ятника Герою України Олександру Мацієвському. На події були присутні родичі загиблого захисника: мати Параска Мацієвська-Демчук та дружина Юлія Мацієвська. Крім того, у Ніжині пам’ятник Олександру Мацієвському став центральною фігурою меморіалу на честь українських захисників, загиблих в боях проти російських окупантів.

До слова, Параска Демчук, мати загиблого героя України Олександра Мацієвського, якого російські окупанти розстріляли після вигуку «Слава Україні!», розповіла в інтерв'ю «Радіо Свобода про її останню розмову з сином.

Нагадаємо, уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що тільки упродовж 2024 року вдалося офіційно підтвердити розстріли росіянами 109 українських військовополонених. Також він зауважив, що від розвідувальних та правоохоронних органів надходила інформація, що росіяни часто порушують права військовополонених.

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Теги: 8 березня росіяни 24 лютого відео ворог диктатор солдат звання героя військові полон путін Молдова Соледар

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