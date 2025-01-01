Атака дронів на Київ, теракт у Новому Орлеані. Головне за 1 січня
У ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну
Атака дронів на Київ, теракт у Новому Орлеані, Україна припинила транзит російського газу. «Главком» склав добірку новин 1 січня, щоб ви були в курсі головних подій:
Теракт у Новому Орлеані
1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в'їхала в натовп. Після цього водій машини вийшов і відкрив вогонь. Інцидент стався у Французькому кварталі на Бурбон-стріт, одній з головних вулиць міста в популярному туристичному районі.
🇺🇸Двоє поліцейських у Новому Орлеані були поранені у перестрілці з нападником, який в'їхав у натовп
Вони перебувають у стабільному стані, повідомила під час прес-конференції голова поліції міста Енн Кіркпатрік. pic.twitter.com/KzBorWGR7Z
Зазначається, що вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп. За словами очевидців, після цього пролунали постріли, ймовірно, водій вийшов на вулицю і почав стріляти. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули десять людей і щонайменше 30 постраждали.
Згодом стало відомо, що поліцейські ліквідували нападника, коли той вийшов зі свого автомобіля зі штурмовою гвинтівкою.
🇺🇸 Поліція ліквідувала водія автівки, який в’їхав у натовп людей у Новому Орлеані
За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули десять людей і щонайменше 30 постраждали. pic.twitter.com/6YJ87CvERe
Україна припинила транзит російського газу
Сьогодні, 1 січня, о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.
Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував зупинення транспортування російського природного газу територією України. Він назвав цю подію «однією з найбільших поразок Москви».
Атака дронів на Київ
У ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну. Зокрема, ворог запустив 111 дронів ударних БпЛА типу «Шахед».
Вибухи пролунали в Києві близько 7:00 ранку. У Київській області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України у Печерському районі.
Також повідомлялося, що під час ворожої атаки на Київ у новорічну ніч ударні дрони росіян змогли обійти протиповітряну оборону та майже влучили в Офіс президента.
До слова, будинки в центрі Києва, попередньо, були атаковані щонайменше чотирма ударними безпілотниками типу Shahed.
Україна офіційно стала учасницею Римського статуту МКС
Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду та від 1 січня 2025 року отримує такі ж права, як інші держави, тобто стає повноцінним членом МКС, зокрема, може брати участь у виборах, пропонувати поправки тощо. В Гаазі, у будівлі суду серед стягів держав-учасниць МКС встановили і синьо-жовтий український прапор.
Україна постачатиме Молдові електроенергію
Україна в ніч на 2 січня 2025 року експортуватиме електроенергію для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої Молдови.
Компанія Energocom наголосила, що зарезервувала необхідні потужності на 2 січня. Згідно з повідомленням, оскільки постачання електроенергії на кордоні Молдови та Румунії обмежене діапазоном 315 МВт із необхідних 650-800 МВт, частину електроенергії резервують на щоденних аукціонах із потужностей, які не використовуються на інших кордонах Румунії із сусідніми країнами.
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