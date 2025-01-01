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Атака дронів на Київ, теракт у Новому Орлеані. Головне за 1 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Атака дронів на Київ, теракт у Новому Орлеані. Головне за 1 січня
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

У ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну

Атака дронів на Київ, теракт у Новому Орлеані, Україна припинила транзит російського газу. «Главком» склав добірку новин 1 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Теракт у Новому Орлеані

1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в'їхала в натовп. Після цього водій машини вийшов і відкрив вогонь. Інцидент стався у Французькому кварталі на Бурбон-стріт, одній з головних вулиць міста в популярному туристичному районі.

Зазначається, що вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп. За словами очевидців, після цього пролунали постріли, ймовірно, водій вийшов на вулицю і почав стріляти. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули десять людей і щонайменше 30 постраждали.

Згодом стало відомо, що поліцейські ліквідували нападника, коли той вийшов зі свого автомобіля зі штурмовою гвинтівкою.

Україна припинила транзит російського газу

Сьогодні, 1 січня, о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував зупинення транспортування російського природного газу територією України. Він назвав цю подію «однією з найбільших поразок Москви».

Атака дронів на Київ

У ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну. Зокрема, ворог запустив 111 дронів ударних БпЛА типу «Шахед».

Вибухи пролунали в Києві близько 7:00 ранку. У Київській області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України у Печерському районі.

Також повідомлялося, що під час ворожої атаки на Київ у новорічну ніч ударні дрони росіян змогли обійти протиповітряну оборону та майже влучили в Офіс президента.

До слова, будинки в центрі Києва, попередньо, були атаковані щонайменше чотирма ударними безпілотниками типу Shahed.

Україна офіційно стала учасницею Римського статуту МКС

Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду та від 1 січня 2025 року отримує такі ж права, як інші держави, тобто стає повноцінним членом МКС, зокрема, може брати участь у виборах, пропонувати поправки тощо. В Гаазі, у будівлі суду серед стягів держав-учасниць МКС встановили і синьо-жовтий український прапор.

Україна постачатиме Молдові електроенергію

Україна в ніч на 2 січня 2025 року експортуватиме електроенергію для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої Молдови.

Компанія Energocom наголосила, що зарезервувала необхідні потужності на 2 січня. Згідно з повідомленням, оскільки постачання електроенергії на кордоні Молдови та Румунії обмежене діапазоном 315 МВт із необхідних 650-800 МВт, частину електроенергії резервують на щоденних аукціонах із потужностей, які не використовуються на інших кордонах Румунії із сусідніми країнами.

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Теги: окупанти війна газ теракти в США безпілотник

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