Безпрецедентний дефіцит кадрів. Названа галузь, де бракує найбільше чиновників

Заслужена працівниця соціальної сфери України заявляє про небачену досі кадрову проблему в галузі

У системі соціального забезпечення України спостерігається постійний гострий дефіцит кадрів. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила заступниця керівника управління соцзахисту Шевченківської райдержадміністрації Києва Тетяна Зінченко.

«З такими зарплатами, як у нас, на сьогодні ми маємо 25 незакритих вакансій (мова про Управління соцзахисту у Шевченківському районі столиці – «Главком»). За весь період моєї роботи, стільки не було вакансій...», – каже Зінченко, яка працює у системі соціального захисту столиці 45 років.

За словами Тетяни Зінченко, робота у системі соцзабезпечення складна, і контингент складний. До претендентів на вакантні посади – високі вимоги: фахівець повинен мати вищу юридичну або економічну освіту.

«Вибачте, але людина, яка вивчилася на юриста, не прийде на таку зарплату. Оклади в межах 5–10 тис. грн. Уявіть, прийде людина без вислуги. Ранг – це ще 100–1000 грн. Він теж не підтягне зарплату. Премії та надбавки урізали. Премія – 30%. Але що таке 30% від 5 тис. чи навіть 10 тис? Це ще 3 тис., які врешті спишуться на податки. Ну от і все – ніхто не хоче працювати», – пояснює чиновниці.

За словами заступниці керівника управління соцзахисту, працівникам можна доплачувати за тимчасове виконання повноважень або заміщення вакантної посади, але не більше як три місяці. «Законодавець нас знову обмежив. Ну, добре, три місяці хтось попрацює за двох чи за півтора працівника. А дев’ять місяців, хто буде працюватиме безплатно?», – пояснює Зінченко.

«Тримаємося на пенсіонерах. Складна ситуація. При цьому контингент, який ми обслуговуємо, тепер значно розширився. Якщо раніше до нас дійсно приходили лише люди поважного, пенсійного віку. То тепер ми обслуговуємо багато молоді. Контингент нині складний: люди з інвалідністю, ветерани війни, багато переселенців – понад 30 тисяч у нас в районі», – каже чиновниця.

Зараз, за словами чиновниці, тепер в управління соціального захисту звертаються ще й переселенці. Питання, якими опікується управління соціального захисту: професійна адаптація, реабілітація ветеранів війни, людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю.

Нагадаємо, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7%. Україні потрібно ще 4,5 мільйона працівників. Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

До слова, заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак вважає: щоб вирішити проблему з дефіцитом людей на ринку праці, Україна має працевлаштувати внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та працездатних інвалідів.