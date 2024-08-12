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Втрати ворога станом на 12 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 12 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 991-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 12 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 12 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 12 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 592000 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 8450 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16368 (+5) од,
  • артилерійських систем – 16728 (+65) од,
  • РСЗВ – 1146 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 919 (+1) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13472 (+73),
  • крилаті ракети ‒ 2426 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22590 (+66) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2801 (+1).
Втрати ворога станом на 12 серпня 2024
Втрати ворога станом на 12 серпня 2024
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 12 серпня:

  • у Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 10 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 11 суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 12 серпня
Активність флоту окупантів станом на 12 серпня
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Нині триває 991-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти ЗСУ Генштаб війна втрати

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