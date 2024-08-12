Втрати ворога станом на 12 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 12 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 12 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 12 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 592000 (+1080) осіб,
- танків ‒ 8450 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16368 (+5) од,
- артилерійських систем – 16728 (+65) од,
- РСЗВ – 1146 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 919 (+1) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13472 (+73),
- крилаті ракети ‒ 2426 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22590 (+66) од,
- спеціальна техніка ‒ 2801 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 12 серпня:
- у Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 10 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 11 суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Нині триває 991-й день повномасштабної війни в Україні.
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