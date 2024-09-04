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Ракетний удар по Полтаві: кількість постраждалих сягнула майже 300

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ракетний удар по Полтаві: кількість постраждалих сягнула майже 300
Під завалами може перебувати ще до п’яти осіб
фото: ДСНС

Кількість загиблих зросла до 53

Станом на ранок 4 вересня 53 людини загинули внаслідок учорашнього ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві. Ще 298 осіб постраждали. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Надзвичайники врятували 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів. За уточненими даними, під завалами може перебувати ще до п’яти осіб. Рятувальна операція триває.

Надзвичайники врятували 25 осіб
Надзвичайники врятували 25 осіб
фото: ДСНС

Крім того, внаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено три багатоквартирні будинки, п’ять приватних будинків та офісне приміщення.

Рятувальна операція в Полтаві триває
Рятувальна операція в Полтаві триває
фото: ДСНС

Нагадаємо, що станом на 19:23 3 вересня внаслідок ракетного удару по Полтаві було відомо про 51 загиблого і понад 200 поранених.

Очевидці розповіли «Главкому», що удар по Полтаві був дуже потужним, клуби чорного диму здійнялися в небо. Полтавська станція переливання крові, що працює на базі обласної лікарні, оголосила терміновий збір крові. Крім того розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві. 

Перша леді Олена Зеленська повідомила, що крім військовго вишу, від повітряної атаки росіян постраждала також лікарня.

Тим часом Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо ракетного удару по навчальному центру в Полтаві, проте, за якою саме статтею – наразі невідомо.

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Теги: Полтава війна ракетна атака

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