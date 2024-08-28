Китай активно залучає країни до підтримки свого «мирного плану» щодо України

Китай провів переговори з Індонезією, Бразилією та Південною Африкою, так як ці країни є «важливими силами у сприянні світовому миру», які поділяють схожі позиції з Китаєм

Представник Китаю розкритикував допомогу країн Заходу для України

Спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його «мирний план» щодо України. Про це повідомляє АР.

Китайський дипломат, який нещодавно провів низку зустрічей з представниками Індонезії, Бразилії та Південної Африки, назвав ці країни представниками Глобального Півдня і «важливими силами у просуванні миру в усьому світі», які мають спільні з КНР погляди.

«Вони підтримували зв’язок як з Росією, так і з Україною та залишаються відданими політичному врегулюванню кризи шляхом діалогу та переговорів», – наголосив китайський представник.

Водночас він розкритикував допомогу Заходу: «Усі сторони стурбовані тим, що Захід продовжує пом'якшувати умови для України, щоб завдати ударів по російській території із застосуванням додаткової зброї». За словами Лі Хуєйя, останні події на полі бою нібито «підтвердили такі занепокоєння».

Як відомо, премʼєр Державної ради Китаю Лі Цян у серпні здійснював візит до Росії та Білорусі. У РФ, зокрема, він був на традиційну 29-ту зустріч прем'єрів двох країн.

Нагадаємо, нещодавно Китай відреагував на Курську операцію. Як зазначено в повідомленні, позиція Китаю в українському питанні залишається послідовною і чіткою.

«Китайська сторона закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: зона бойових дій не повинна розширюватися, не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною», – наголосила пресслужба відомства.

Стало відомо, що закордонні компанії вивели рекордні $15 млрд із Китаю у другому кварталі 2024 року.